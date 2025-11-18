پخش زنده
شرکت توزیع برق استان سمنان اعلام کرد: اشتراک برق مشترکان در برخی نقاط استان سمنان در روز سه شنبه بیست و هفتم آبان ماه قطع میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، در این اطلاعیه آمده است:
به مـنظور انجام تعمیرات پیشگیرانه تأسیسات توزیع و افزایش قابلیت اطمینان شبکه، خاموشیهای برنامه ریزی شده در برخی نقاط استان سمنان در روز سه شنبه بیست و هفتم آبان ماه به شرح ذیل انجام میشود.
شهرستان گرمسار:
-خیابان بهزیستی و شهیدمرتضی صبوراز ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۲:۰۰
شهرستان سرخه:
-خیابان عاشورا ۱۰:۰۰ الی ۱۳:۰۰
شهمیرزاد:
-بلوار امام خمینی از ساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰