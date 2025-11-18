به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، در این اطلاعیه آمده است:

به مـنظور انجام تعمیرات پیشگیرانه تأسیسات توزیع و افزایش قابلیت اطمینان شبکه، خاموشی‌های برنامه ریزی شده در برخی نقاط استان سمنان در روز سه شنبه بیست و هفتم آبان ماه به شرح ذیل انجام می‌شود.

شهرستان گرمسار:

-خیابان بهزیستی و شهیدمرتضی صبوراز ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۲:۰۰

شهرستان سرخه:

-خیابان عاشورا ۱۰:۰۰ الی ۱۳:۰۰

شهمیرزاد:

-بلوار امام خمینی از ساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰