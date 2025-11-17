بررسی «تأثیر فضای مجازی بر کتاب و کتابخوانی» در برنامه «رهنمون»، از چالش‌های ناشران تا اصلاح قانون مهریه در برنامه «پویش» و برنامه پرماجرای «ایستگاه ۱۰۶» از شبکه رادیویی فرهنگ شنیدنی می‌شوند.

پخش برنامه‌های «رهنمون، پویش و ایستگاه ۱۰۶» از رادیو فرهنگ

پخش برنامه‌های «رهنمون، پویش و ایستگاه ۱۰۶» از رادیو فرهنگ

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه «رهنمون» این هفته دوشنبه ۲۶ آبان ساعت ۱۰:۳۰ صبح با موضوع «تأثیر فضای مجازی بر کتاب و کتابخوانی» از رادیو فرهنگ پخش می‌شود.

این برنامه به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی با هدف بررسی آسیب‌ها و فرصت‌های فضای مجازی در حوزه مطالعه و نشر کتاب، روی آنتن رادیو فرهنگ می‌رود.

در این قسمت، نقش شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی در تحول رفتار کتاب‌خوانی و شیوه‌های مخاطب‌سازی تحلیل می‌شود.

دکتر الهه خوانساری، پژوهشگر رسانه و معاون آموزش سواد رسانه‌ای ایران، مهمان حضوری برنامه است و درباره چالش‌های کتابخوانی در عصر ارتباطات و راه‌های افزایش اعتماد به منابع معتبر سخن می‌گوید.

همچنین مظاهر بابایی، معاون کتاب و فرهنگ خانه کتاب و ادبیات ایران، به‌صورت تلفنی درباره سیاست‌های حمایتی برای ترویج مطالعه حقیقی در کنار فضای مجازی گفت‌و‌گو خواهد کرد.

برنامه «رهنمون» این هفته در گفت‌وگویی تحلیلی به بررسی تأثیر فضای مجازی بر کتاب و کتابخوانی می‌پردازد؛ جایی که فناوری، جای کتاب‌های کاغذی را گرفته و مطالعه در میان انبوه پیام‌های مجازی معنایی تازه یافته است.

این برنامه با واکاوی ساز وکار‌های فرهنگی و رسانه‌ای، تلاش دارد نشان دهد چگونه می‌توان از ظرفیت فضای مجازی برای ترویج مطالعه استفاده کرد، بی‌آنکه اصالت کتاب‌خوانی از میان برود از سویی فضای مجازی چه تاثیری بر کتاب و کتابخوانی داشته است.

«رهنمون» با تهیه‌کنندگی حسین رحمانی دوشنبه‌ها ساعت ۱۰:۳۰ صبح از رادیو فرهنگ پخش می‌شود و نسخه تصویری آن به‌صورت زنده از طریق پایگاه «ایرانصدا» و وبگاه اطلاع‌رسانی رادیو فرهنگ در دسترس شنوندگان قرار دارد.

برنامه «پویش»

برنامه‌ «پویش» از گروه جامعه و کتاب رادیو فرهنگ، دوشنبه ۲۵ آبان ساعت ۸ صبح با نگاهی تحلیلی به مسائل روز اجتماعی و فرهنگی کشور با رویکردی مطالبه گر روی آنتن می‌رود.

این برنامه با طرح پرسش‌های کلیدی در حوزه همکاری‌های فرهنگی ، حقوق خانواده و عدالت اجتماعی ، چند محور مهم از دغدغه‌های مردم را پیگیری می‌کند.

در بخش نخست، با دکتر علیرضا نوریزاده مدیرکل مجامع، تشکل‌ها و فعالیت‌های فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، درباره سازوکار همکاری میان ناشران ایرانی و نهاد‌های فرهنگی داخلی و خارجی گفت‌و‌گو می‌شود و چالش‌های موجود در مسیر ارتباط فرهنگی بین‌المللی بررسی خواهد شد.

در ادامه، مرضیه اکبرزاده دبیر کمیسیون بانوان مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، درباره‌ ضرورت اصلاح قانون مهریه و این پرسش که «چرا اصلاح این قانون به‌تنهایی کافی نیست؟» گفت‌و‌گو می‌کند تا ابعاد اجتماعی و حقوقی این مسئله روشن‌تر شود.

بخش سوم برنامه به بررسی نقد سازوکار دولت هوشمند اختصاص دارد؛ جایی که مهندس پژمان امیدمقدمی، معاون حکمرانی الکترونیک و هوشمندسازی دولت در سازمان اداری و استخدامی کشور، مردم سرگردان میانه سامانه‌های متعدد دستگاه‌های دولتی و از وعده دولت هوشمند تا هدر رفت منابع کشور برای راه اندازی سامانه‌های موازی سخن می‌گوید و مفهوم واقعی دولت هوشمند را تبیین می‌کند.

در بخش پایانی، با سرهنگ محسن بابایی رئیس پلیس فتا ویژه شرق استان تهران، پیرامون اگاه سازی عمومی درباره چک‌های جعلی دربازار و پرونده‌های اخیر جعل چک و دستگیری «سلطان چک‌های بلامحل» در تهران، ضرورت آگاه‌سازی عمومی و شیوه‌های پیشگیری از جرایم مالی در فضای حقیقی و مجازی گفت‌و‌گو می‌شود.

برنامه‌ «پویش» با تهیه‌کنندگی مریم مقدسی از گروه جامعه و کتاب، دوشنبه‌ها ساعت ۸ صبح از رادیو فرهنگ پخش می‌شود.

برنامه ایستگاه ۱۰۶

برنامه‌ پرماجرای «ایستگاه ۱۰۶» از رادیو فرهنگ امروز ۲۶ ابان شنوندگان را سوار قطار برنامه می‌کند تا در سفری رادیویی از تهران به مقصد روستای چاشم از استان سمنان رهسپار شوند؛ منطقه‌ای که سرشار از طبیعت بکر، فرهنگ گرم روستایی و جلوه‌های ناب زندگی ایرانی است.

این برنامه با بخش‌های متنوع، سفری میان اندیشه و لبخند را رقم می‌زند؛ جایی که گفت‌و‌گو‌های طنزآمیز و تأملی در قالب بخش‌های گوناگون برنامه شکل می‌گیرد.

این قطار رادیویی در ادامه‌ سفر‌های فرهنگی خود این بار راهی روستای چاشم از توابع شهمیرزاد در استان سمنان است؛ روستایی آرام در دل کوهستان، با مناظری دل‌انگیز از مزارع، باغ‌ها و چشمه‌هایی که هر بیننده‌ای را مجذوب می‌کند.

در حوالی چاشم، قله‌ نیزوا با ارتفاع ۳۸۱۰ متر، چون نگهبانی بر فراز آسمان ایستاده است و دریاچه‌ فصلی کنار آن تصویری شگفت از طبیعت بکر ایران را رقم می‌زند.

همچنین تنگ روزیه و چشمه‌ تنگه روزیه، برج چاشم و چنار دوقلوی تاریخی از جاذبه‌های ثبت‌شده‌ ملی این منطقه‌اند که روح طبیعت و تاریخ را در یک قاب به هم پیوند می‌زنند.

بخش قطار ارواح لحظه‌ای برای توقف و فکر کردن به انتخاب‌های زندگی است و با پرسش روز ، شنوندگان را در بخش تعاملی با برنامه همراه می‌کند و در ادامه ، بخش باجه خبر است که به مرور رویداد‌های فرهنگی روز با نگاهی شوخ و طنازانه می پردازد.

در بخش فیضول‌خان، روایت طنز زندگی روزمره در قطار و ایستگاه پخش می‌شود و بخش فرهنگ غنی، گفت‌و‌گو با مسئول فرهنگی ایستگاه ۱۰۶ و حضور هوش مصنوعی به عنوان هم‌سخن برنامه، از دیگر بخش‌های تدارک دیده شده است.

برنامه ایستگاه ۱۰۶ به تهیه کنندگی فاطمه ترسا و پرویز جمالی با هدف اطلاع‌رسانی و سرگرمی، از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ، شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۷ از رادیو فرهنگ پخش می‌شود.