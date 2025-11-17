پخش زنده
امروز: -
تیمهای گلف مردان آذربایجان شرقی و منطقه آزاد ارس به مسابقات گلف قهرمانی کشور بالای ۱۸ سال اعزام شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، تیم گلف مردان استان متشکل از چهار گلف باز به نامهای مرتضی تقی پور، مهدی باغبان، میلاد ناظری و مصطفی ابراهیمی و تیم گلف منطقه آزاد ارس به نامهای آقایان بهروز علیاری، سعید برزگری، امیرحسین حسین زاده و آرمین رزمند به مسابقات گلف قهرمانی کشور پسران بالای ۱۸سال اعزام شدند.
این مسابقات در ۲۷ و ۲۸ آبان ماه ۱۴۰۴ به میزبانی مجموعه ورزشی آیلند در تهران برگزار خواهد شد.