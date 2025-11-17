به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، تیم گلف مردان استان متشکل از چهار گلف باز به نام‌های مرتضی تقی پور، مهدی باغبان، میلاد ناظری و مصطفی ابراهیمی و تیم گلف منطقه آزاد ارس به نام‌های آقایان بهروز علیاری، سعید برزگری، امیرحسین حسین زاده و آرمین رزمند به مسابقات گلف قهرمانی کشور پسران بالای ۱۸سال اعزام شدند.

این مسابقات در ۲۷ و ۲۸ آبان ماه ۱۴۰۴ به میزبانی مجموعه ورزشی آیلند در تهران برگزار خواهد شد.