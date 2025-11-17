پخش زنده
مسئول کلینیک مشاوره بیماریهای رفتاری مرکز بهداشت کیش از انجام آزمایش رایگان ایدز با مشاوره تخصصی در کیش خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، الهام قاسمپور در بخش خبری ۲۰ سیما کیش، گفت: ویروس ایدز قابل کنترل و شناسایی در سراسر کشور است و بیماران با مراجعه به مراکز مشاوره می توانند به چرخه مراقبت و درمان متصل شوند تا کیفیت زندگی خود و سلامت جامعه نیز حفظ شود.
او با اشاره به گردشگر پذیر بودن کیش، گفت: گردشگران داخلی و خارجی میتوانند برای انجام آزمایش رایگان و محرمانه ایدز به درمانگاه مرکز بهداشت کیش مراجعه و آزمایش ویروس اچآیوی را تنها با یک قطره خون که از نوک انگشت تهیه می شود را در بیست دقیقه انجام دهند.
الهام قاسمپور، افزود: در پویش من هم آزمایش میدهم تا ۲۰ آذر، گروههای بهداشت در مکانهای عمومی و بازارها حاضر می شوند و آموزشهای لازم را درباره راههای انتقال، پیشگیری و باورهای نادرست ارائه میدهند.
او افزود: کارشناسان به خانوادهها و دانشآموزان مهارتهای زندگی و روشهای محافظت از خود را آموزش می دهند.
مسئول کلینیک مشاوره بیماریهای رفتاری مرکز بهداشت کیش درباره اقدامات پس از نتایج مشکوک آزمایش ایدز، گفت: آزمایشها همراه با مشاوره انجام میشوند تا افراد از نظر روانی حمایت و مراحل تشخیصی و درمانی در درمانگاه مرکز بهداشت انجام شوند.
الهام قاسم پور خاطرنشان کرد: هدف کارشناسان مرکز بهداشت کاهش ترس، انگ و تبعیض است، چرا که تقریباً ۴۰ درصد افراد مبتلا از وضعیت سلامتی خود اطلاع ندارند و در چرخه درمان قرار نمی گیرند و با افزایش آگاهی، افراد بدون ترس برای آزمایش مراجعه می کنند.
او افزود: پیشگیری بهتر از درمان است و افزایش آگاهی و دریافت اطلاعات بهروز درباره بیماری، افراد را قادر میسازد تا سد دفاعی مؤثری در برابر ویروس ایجاد کنند و سلامت خود و دیگران را تضمین کنند.
الهام قاسم پور تصریح کرد: افراد بدون محدودیت سنی و بی نیاز به ارائه اطلاعات شخصی میتوانند در ساعت های اداری به مرکز جامع سلامت بوعلی، کلینیک مشاوره بیماریهای رفتاری مراجعه و یا با شماره ۴۴۴۲۶۲۶۲۶ تماس بگیرند.