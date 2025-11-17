به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، الهام قاسم‌پور در بخش خبری ۲۰ سیما کیش، گفت: ویروس ایدز قابل کنترل و شناسایی در سراسر کشور است و بیماران با مراجعه به مراکز مشاوره می توانند به چرخه مراقبت و درمان متصل شوند تا کیفیت زندگی خود و سلامت جامعه نیز حفظ شود.

او با اشاره به گردشگر پذیر بودن کیش، گفت: گردشگران داخلی و خارجی می‌توانند برای انجام آزمایش رایگان و محرمانه ایدز به درمانگاه مرکز بهداشت کیش مراجعه و آزمایش ویروس اچ‌آی‌وی را تنها با یک قطره خون که از نوک انگشت تهیه می شود را در بیست دقیقه انجام دهند.

الهام قاسم‌پور، افزود: در پویش من هم آزمایش می‌دهم تا ۲۰ آذر، گروههای بهداشت در مکان‌های عمومی و بازار‌ها حاضر می شوند و آموزش‌های لازم را درباره راه‌های انتقال، پیشگیری و باور‌های نادرست ارائه می‌دهند.

او افزود: کارشناسان به خانواده‌ها و دانش‌آموزان مهارت‌های زندگی و روش‌های محافظت از خود را آموزش می دهند.

مسئول کلینیک مشاوره بیماری‌های رفتاری مرکز بهداشت کیش درباره اقدامات پس از نتایج مشکوک آزمایش ایدز، گفت: آزمایش‌ها همراه با مشاوره انجام می‌شوند تا افراد از نظر روانی حمایت و مراحل تشخیصی و درمانی در درمانگاه مرکز بهداشت انجام شوند.

الهام قاسم پور خاطرنشان کرد: هدف کارشناسان مرکز بهداشت کاهش ترس، انگ و تبعیض است، چرا که تقریباً ۴۰ درصد افراد مبتلا از وضعیت سلامتی خود اطلاع ندارند و در چرخه درمان قرار نمی گیرند و با افزایش آگاهی، افراد بدون ترس برای آزمایش مراجعه می کنند.

او افزود: پیشگیری بهتر از درمان است و افزایش آگاهی و دریافت اطلاعات به‌روز درباره بیماری، افراد را قادر می‌سازد تا سد دفاعی مؤثری در برابر ویروس ایجاد کنند و سلامت خود و دیگران را تضمین کنند.

الهام قاسم پور تصریح کرد: افراد بدون محدودیت سنی و بی نیاز به ارائه اطلاعات شخصی می‌توانند در ساعت های اداری به مرکز جامع سلامت بوعلی، کلینیک مشاوره بیماری‌های رفتاری مراجعه و یا با شماره ۴۴۴۲۶۲۶۲۶ تماس بگیرند.