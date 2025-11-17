به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای آذربایجان غربی؛علیرضا شیخی، مدیرعامل شرکت گاز استان در مراسم تجلیل از ۵۰ نفر از کارکنان و کارشناسان مشارکت‌کننده در طرح پایش مصرف گاز و کنترل دمای ادارات، نهاد‌ها و ارگان‌های دولتی سال گذشته، با تأکید بر اهمیت پایش دقیق دمای ادارات، گفت:مدیریت مصرف در بخش دولتی یک ضرورت است؛ زیرا رعایت استاندارد‌های دمایی در ادارات نقش مستقیم و غیرقابل‌انکار در عبور ایمن استان از پیک مصرف گاز در زمستان دارد.

وی ادامه داد: اگر دمای محیط‌های اداری در محدوده استاندارد تنظیم شود، از فشار شبکه کاسته شده و امکان تأمین پایدار گاز برای مشترکان خانگی فراهم‌تر خواهد شد.

مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان‌غربی با اشاره به اولویت بالای تأمین گاز بخش خانگی در فصل سرد سال، افزود: در سیاست‌های شرکت ملی گاز و نیز در برنامه‌ریزی استانی، تأمین گاز خانگی خط قرمز ماست. حفظ پایداری شبکه در روز‌های اوج مصرف تنها زمانی امکان‌پذیر است که همه دستگاه‌ها، ادارات و حتی صنایع، مدیریت مصرف را جدی بگیرند و به دمای رفاه ۲۰ درجه پایبند باشند.

شیخی از همکاری مؤثر کارکنان پایش مصرف طی سال گذشته قدردانی کرد و ادامه داد:تجربه زمستان قبل نشان داد که اگر کنترل دمای ادارات با دقت انجام شود، مصرف گاز در استان بهتر مدیریت می‌شود و نقش تعیین‌کننده‌ای در جلوگیری از افت فشار شبکه دارد.

وی تأکید کرد: تداوم این همکاری‌ها، ارتقای فرهنگ مصرف بهینه و مسئولیت‌پذیری دستگاه‌های دولتی، زمینه عبور مطمئن از پیک مصرف امسال را فراهم می‌کند و شرکت گاز استان با همه توان در کنار مردم خواهد بود.