مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس استان کرمانشاه قرار است با تکمیل زیرساختها و اجرای کامل فازهای مختلف، نقش مهمی در ارتقای فرهنگی و گردشگری استان ایفا کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزکرمانشاه،جلسه قرارگاه سازندگی مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس استان کرمانشاه با حضور دکتر حبیبی، استاندار کرمانشاه و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی برگزار شد.
این نشست با هدف بررسی دقیق روند اجرای پروژه و بررسی موانع زیرساختی آن تشکیل شد.
در این جلسه، مدیران و نمایندگان دستگاههای مرتبط از جمله شرکت آب و فاضلاب، ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای، شرکت توزیع نیروی برق، شرکت گاز و پلیس راهور، گزارشی از اقدامات انجامشده و نیازهای زیرساختی پروژه ارائه کردند.
در این نشست هر دستگاه ضمن تشریح اقدامات صورت گرفته، برنامههای آتی و الزامات لازم برای تسریع در روند اجرای فازهای مختلف پروژه را مطرح کردند.
استاندار کرمانشاه در این نشست با تأکید بر اهمیت ویژه مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس استان بهعنوان یک پروژه هویتی، فرهنگی و گردشگری برای کرمانشاه گفت: مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس یکی از پروژههای شاخص و اثرگذار در حوزه ترویج فرهنگ ایثار، مقاومت و انتقال ارزشهای دوران دفاع مقدس به نسلهای آینده است و باید با حداکثر توان ساخته شود و در زمان مقرر به بهرهبرداری برسد.
دکتر حبیبی با اشاره به برخی مشکلات زیرساختی موجود، دستورات صریحی برای رفع فوری موانع و تسریع در عملیات اجرایی صادر کرد و از دستگاههای خدماترسان خواست هماهنگی و همکاری لازم را بدون وقفه ادامه دهند.
استاندار کرمانشاه با تعیین زمانبندی مشخص، بر اتمام فاز نخست پروژه تا دهه فجر امسال و آمادهسازی مقدمات بهرهبرداری از این بخش تأکید کرد.
وی خواستار ارائه گزارش منظم از پیشرفت کار و نظارت مستمر بر روند اجرای پروژه شد.
