دوره توانمندسازی ویژه اعضای واکنش سریع هلال احمربه میزبانی خراسان شمالی
چهارمین دوره توانمندسازی و مهارتافزایی ویژه اعضای فعال و معرفیشدگان متقاضی عضویت در تیمهای واکنش سریع ملی و بینالمللی جمعیت هلالاحمر، به میزبانی خراسان شمالی برگزار میشود.
برگزاری این دوره با همت معاونت امدادونجات جمعیت هلالاحمر و با حضور شرکتکنندگانی از استانهای خراسان شمالی، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، سمنان و گلستان انجام میشود.
هدف از اجرای این برنامه، توانافزایی نیروهای عملیاتی و ارتقای کیفیت پاسخگویی در مأموریتهای ملی و بینالمللی است.