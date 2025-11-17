چهارمین دوره توانمندسازی و مهارت‌افزایی ویژه اعضای فعال و معرفی‌شدگان متقاضی عضویت در تیم‌های واکنش سریع ملی و بین‌المللی جمعیت هلال‌احمر، به میزبانی خراسان شمالی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ این دوره با رویکرد ارتقای آمادگی عملیاتی، پاسخ به سوانح و مواجهه با تهدیدات نوین، از ۲۶ آبان تا ۲ آذرماه ۱۴۰۴ ویژه برادران برگزار خواهد شد.

برگزاری این دوره با همت معاونت امدادونجات جمعیت هلال‌احمر و با حضور شرکت‌کنندگانی از استان‌های خراسان شمالی، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، سمنان و گلستان انجام می‌شود.

هدف از اجرای این برنامه، توان‌افزایی نیروهای عملیاتی و ارتقای کیفیت پاسخ‌گویی در مأموریت‌های ملی و بین‌المللی است.