پخش زنده
امروز: -
رئیس فدراسیون تکواندو ایران گفت: بازیکنان جوان تکواندو، اعتماد ما را با نتایج خوب خود پاسخ دادند.
به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هادی ساعی، رئیس فدراسیون تکواندو کشورمان پس از پایان دومین روز رقابتهای تکواندو بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی و کسب یک طلا، دو نقره و یک برنز، اظهار داشت: گفته بودم که بازیکنان ما جوان و آیندهدار هستند و اعتماد ما را با نتایج خوب خود پاسخ دادند. به خانواده تکواندو، مربیان پایه و همه کسانی که به این بچهها کمک کردند تا به اینجا برسند، تبریک میگویم. امیدوارم این بچهها در آینده به تیم ملی بزرگسالان کمک کنند. این مدالها مبارک مردم ایران باشد.
وی درباره حضور بازیکنان جوان در بازی های کشورهای اسلامی که باعث شد آن ها با بازیکنان با تجربهای رقابت کنند، گفت: آنها به این باور رسیدند که میتوانند بازیکنان بزرگ را هم شکست دهند و این به خاطر اعتمادی بود که فدراسیون به آنها داشت. تا الان همه دختران و پسران ما توانستند نتایج خوبی بگیرند هرچند که رنگ مدال برخی از آنها میتوانست قشنگتر باشد. امیدوارم در روز پایانی نفرات دیگر تیم هم مدالهای خوش رنگی بگیرند.