به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی دیوان محاسبات کشور، با دریافت گزارش‌هایی از سهل‌انگاری در تأمین اعتبارات لازم برای پوشش سراسری واکسن که منجر به تلفات دام‌ها و بروز خسارت‌های اقتصادی به کشور شده، رئیس‌کل این نهاد نظارتی دستور رسیدگی خارج از نوبت به این پرونده را صادر کرد.

دیوان محاسبات کشور تأکید دارد؛ مجموعه اقداماتی که موجب وقفه در عمل به وظایف قانونی دستگاه‌های متولی در زمینه تدارک، واردات و واکسیناسیون دام‌ها شده و منجر به اتلاف منابع یا خسارت به سرمایه‌های دامی و عمومی کشور گردد، مشمول حسابرسی دقیق و پیگرد قانونی خواهد بود و این نهاد نظارتی هرگونه اهمال یا تأخیر در عمل به تکالیف قانونی دستگاه‌ها در زمینه تأمین نیاز‌های ضروری کشور را اغماض ناپذير می‌داند.