ثبتنام در جایزه ملی «جوان سال ۱۴۰۴»، با هدف شناسایی، حمایت و تجلیل از جوانان برتر کشور در عرصههای علمی، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و کارآفرینی در حال اجرا است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، اداره کل ورزش و جوانان اعلام کرد: هدف از برگزاری این جایزه ملی، علاوه بر زمینهسازی برای بروز خلاقیت، افزایش نشاط اجتماعی و امید به آینده در میان جوانان است، فرصتی برای معرفی چهرههای درخشان است.
ثبتنام در این رویداد تا ۳۰ آبانماه ۱۴۰۴ در سایت https://javanplus.ir/ است و متقاضیان میتوانند تنها در یک بخش ثبتنام کنند و باید حداکثر پنج دستاورد برتر خود را به همراه مستندات لازم بارگذاری کنند.