کمیته پذیرش بورس انرژی با تأیید پذیرش ۲۳ نیروگاه و چند محصول جدید، دامنه عرضه‌ها در بازار فیزیکی و فرعی را گسترش داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از مدیریت ارتباطات بورس انرژی ایران، جلسه کمیته پذیرش و عرضه بورس انرژی برگزار شد. در این نشست، پس از بررسی اسناد ارائه‌شده از سوی متقاضیان، پذیرش برق ۱۹ نیروگاه تجدیدپذیر در تابلوی برق سبز مورد تأیید قرار گرفت. همچنین دو نیروگاه در تابلوی برق آزاد و دو نیروگاه در تابلوی برق عادی نیز موفق به احراز شرایط پذیرش شدند و بدین ترتیب تعداد پذیرش‌های حوزه نیروگاهی به ۲۳ واحد رسید.

در بخش کالا نیز چهار محصول شامل اکسیژن مایع شرکت پتروشیمی شازند، پساب تصفیه‌خانه فاضلاب شهری شرکت آب و فاضلاب استان البرز، پروپان و بوتان شرکت پتروشیمی بوشهر برای عرضه در بازار فیزیکی بورس انرژی تأیید شد.

علاوه بر این، برق خرده‌فروشی شرکت پیمان خطوط شرق، دی‌سولفید اویل شرکت بازرگانی گاز ایران و هیدروکربور هیدروژنه‌شده پتروشیمی شازند نیز در بازار فرعی بورس انرژی ایران پذیرش شدند.

در ادامه جلسه، ۱۳ درخواست مرتبط با تجدید پذیرش شرکت‌های خرده‌فروش برق بررسی و همگی با موافقت کمیته همراه شد.

همچنین کمیته عرضه با تخصیص ۲٬۸۷۶٬۷۶۸ گواهی صرفه‌جویی انرژی محقق‌شده برق به شرکت‌های صنایع روشنایی دونور سرزمین و هستی نور آریانیک به‌دلیل اجرای موفق طرح‌های بهینه‌سازی مصرف برق موافقت کرد.