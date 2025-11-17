مدیر جهاد کشاورزی خوی با بیان اینکه سالانه حدود ۵۰۰ کیلوگرم ژل‌رویال در این شهرستان تولید می‌شود، گفت: این محصول که ارزش اقتصادی آن چندین برابر عسل معمولی است، می‌تواند مسیر درآمدزایی زنبورداران را متحول کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای آذربایجان غربی؛حبیب‌اله علیلو روز یکشنبه در دوره آموزشی دو روزه پرورش زنبور عسل در خوی با اشاره به تغییر رویکرد زنبورداران به تولید فرآورده‌های جانبی مانند ژل‌رویال، زهر زنبور، بره‌موم و موم، افزود: این تغییر الگوی تولید، نقش مهمی در افزایش درآمد و توسعه زنبورداری منطقه داشته است.

وی با بیان اینکه خوی سالانه ۱۰ هزار و ۵۰۰ تن عسل و حدود ۵۰۰ کیلوگرم ژل‌رویال تولید می‌کند، افزود: این شهرستان رتبه نخست تولید عسل در آذربایجان‌غربی و کشور را به خود اختصاص داده است.

مدیر جهاد کشاورزی خوی هدف از اجرای این دوره آموزشی را تقویت دانش فنی زنبورداران و آشنایی آنان با شیوه‌های نوین پرورش زنبور عنوان کرد و افزود: این برنامه‌ها زمینه افزایش تولید و ارتقای کیفیت محصولات زنبورستان‌ها را فراهم می‌کند.

به گفته وی، خوی دارای ۵۰۰ هزار کلونی زنبور مدرن و بومی است و حدود یک‌هزار و ۲۰۰ نفر به‌طور مستقیم و سه هزار نفر نیز به‌صورت غیرمستقیم در حوزه زنبورداری فعالیت دارند.

علیلو با بیان اینکه ۳۸ درصد عسل تولیدی آذربایجان‌غربی مربوط شهرستان خوی است، یادآور شد: بزرگ‌ترین تعاونی و شرکت زنبورداران استان در خوی مستقر است.

وی کیفیت بالای عسل شهرستان خوی را به دلیل وجود مراتع غنی و عسل‌خیز آن دانست و گفت: این شهرستان از گذشته‌های دور یکی از قطب‌های مهم زنبورداری کشور بوده و برندسازی عسل خوی و توسعه صادرات از برنامه‌های اصلی پیش روست.

وی همچنین از اجرای دوره‌های تخصصی مقابله با کم‌آبی و تغییرات اقلیمی برای زنبورداران خبر داد و افزود: تلاش می‌شود با بهره‌گیری از آخرین یافته‌های علمی، راندمان تولید افزایش یافته و فعالان این بخش برای شرایط جدید اقلیمی توانمند شوند.