مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی اعلام کرد که با وجود بارندگی در بیشتر جاده‌های استان، تنها گردنه مائین‌بلاغ تکاب با بارش برف و کولاک همراه است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، ارسلان شکری با اشاره به آغاز بارش‌ها از شب گذشته گفت: نیرو‌های راهداری در حالت آماده‌باش قرار دارند و دو اکیپ عملیاتی به طور مداوم مشغول برف‌روبی این گردنه هستند.

به گفته وی، تاکنون حدود ۱۰۰ کیلومتر از مسیر‌های این محدوده برف‌روبی و نمک‌پاشی شده است.

مدیرکل راهداری استان با بیان اینکه خدمات زمستانی در همه محور‌های آذربایجان‌غربی جاری است، افزود: ۶۷ راهدارخانه فعال و ۳۵۸ دستگاه ماشین‌آلات راهداری، عملیات را در سطح استان پشتیبانی می‌کنند.

وی حجم ذخیره شن، ماسه و نمک آماده برای استفاده در زمستان را نزدیک به ۴۰ هزار تن اعلام کرد و گفت: عملیات راهداری زمستانی در بیش از ۱۲ هزار کیلومتر از محور‌های استان انجام می‌شود که شامل بیش از هزار کیلومتر راه شریانی و ۶۵۳ کیلومتر گردنه‌های برف‌گیر است.

شکری همچنین از تقویت زیرساخت‌های راهداری خبر داد و افزود: تعمیرات اساسی ۱۷ راهدارخانه مرکزی به پایان رسیده و دو راهدارخانه جدید در گردنه دوآب و منطقه حیدرآباد ساخته شده است. وی گفت: انبار‌های ذخیره شن و نمک و آشیانه‌های ماشین‌آلات در راهدارخانه‌های مهاباد و اشنویه نیز تکمیل شده و تجهیزات سنگین استان در حالت آماده‌باش کامل قرار دارند.