به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان گچساران از برگزاری برگزاری نمایشگاه عکس در حاشیه جشنواره استانی خبر داد و گفت: امسال تلاش شد با برپایی نمایشگاه عکس زیبایی‌ها و لحظات ناب پشت صحنه و روی صحنه این جشنواره در قالب یک نمایشگاه عکس پیش چشم مردم و هنرمندان قرار دهیم.

سیدعلی حسینی افزود: این نمایشگاه عکس شامل مجموعه‌ای از آثار عکاسان جوان و خلاق استان است که با نگاهی هنرمندانه، لحظات پرتنش، شور، حساسیت‌ها و زیبایی‌های جنبی جشنواره را ثبت کرده‌اند، عکس‌هایی که هر کدام روایت‌گر بخشی از تلاش، جلوه‌های هنری و زیست انسانی گروه‌های نمایشی است.

حسینی با اشاره به اهمیت این نمایشگاه در تکمیل چرخه فرهنگی جشنواره اضافه کرد: ثبت تصویری رویداد‌های هنری، نوعی سرمایه‌گذاری فرهنگی است و این کار نه‌تنها حافظه بصری جشنواره را شکل می‌دهد، بلکه زمینه‌ای برای شناخت دقیق‌تر، الهام‌بخشی و انگیزش نسل جوان هنر‌های نمایشی و تجسمی فراهم می‌آورد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان گچساران حضور مردم، عکاسان، منتقدان و هنرمندان را در این نمایشگاه ارزشمند دانست و گفت: علاقه‌مندان هنر تئاتر، دانشجویان، نوجوانان علاقه‌مند و همه فعالان فرهنگی می‌توانند در بازدید از این نمایشگاه، از نگاه تازه و روایت‌گرانه عکاسان استان بهره‌مند شوند.