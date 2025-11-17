پخش زنده
امروز: -
در اقدامی انسان دوستانه یک خیر اصفهانی مقیم خارج از کشور یک میلیارد ریال برای مشارکت در آزادی زندانیان نیازمند استان اهدا کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ hین خیر نیک سرشت که به طورمداوم مبالغی را برای کمک به آزادی زندانیان جرائم غیر عمد اختصاص داده است، هدف اصلی خود را کمک به افرادی که به علت شرایط سخت و مشکلات مالی در زندان به سر میبرند و تلاش برای احیای زندگی و امید و انگیزه برای بازگشت دوباره به جامعه و خانواده عنوان کرد.
مدیر ستاد مردمی دیه اصفهان با قدردانی از این اقدام خداپسندانه گفت: این خیر نیک نهاد برای چندمین بار است که اقدام به کمک مالی برای آزادی زندانیان کرده است و حمایت های قبلی او نشان از پایبندی و تعهد به مسئولیتهای اجتماعی و انسان دوستانه است.
گرجیزاده افزود: ابراز امیدواری کرد این عمل خیر می تواند، موجب تشویق به کمک و حمایت از سایر زندانیان در بند و خانواده نیازمند آنان شود.