به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد ، با فرا رسیدن ایام فاطمیه، سومین یادواره شهدای شهرستان میبد در فضایی آکنده از معنویت و با حضور جمعی از مسئولان، فرهنگیان، خانواده‌های شهدا و دانش‌آموزان، در آموزشگاه شاهد یاس سرام این شهرستان برگزار شد.

مدیر آموزش و پرورش میبد، در این مراسم با اشاره به نقش مهم دانش‌آموزان در هشت سال دفاع مقدس گفت: شمار قابل توجهی از شهدا از قشر دانش‌آموز بودند و در میان آنان، شهید محمدحسین ذوالفقاری به‌عنوان خردسال‌ترین شهید دفاع مقدس از شهرستان میبد شناخته می‌شود.

کارگر افزود: زنده نگه داشتن نام و یاد شهدا در مدارس، اصالت، هویت و معنویت را به نسل نوجوان و جوان یادآوری می‌کند و آنان را به روحیه ایثار و فداکاری رهنمون می‌سازد.

علی نوجوان، معاون آموزشگاه شاهد یاس سرام نیز با بیان اینکه این یادواره برای چهارمین سال پیاپی در این آموزشگاه برگزار می‌شود، گفت: هدف اصلی این برنامه، آشنایی دانش‌آموزان با فرهنگ شهید و شهادت و ترویج ارزش‌های والای دفاع مقدس است. وی تأکید کرد: تداوم این یادواره‌ها طی سال‌های اخیر تأثیری چشمگیر بر روحیه همکاری، همیاری، ایثار و فداکاری دانش‌آموزان داشته و موجب ارتقای اخلاق، رفتار و شجاعت آنان شده است.

برگزاری مراسم مداحی، مرثیه‌خوانی، اجرای برنامه‌های فرهنگی و همچنین برپایی موکب پذیرایی از دانش‌آموزان از دیگر بخش‌های این آیین معنوی بود.