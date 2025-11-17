مدیرکل ثبت احوال آذربایجان‌غربی با اشاره به ثبت روزانه ۵۸ ازدواج در هفت ماهه ابتدایی سال جاری، از ادامه روند کاهشی تشکیل خانواده در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای آذربایجان غربی؛سعید احمدی افزود: در مدت مشابه سال گذشته، متوسط ازدواج روزانه در استان بیش از ۶۱ مورد بود که امسال شاهد کاهش سه ازدواج در هر روز هستیم.

وی یادآور شد: طی هفت ماهه ابتدای سال جاری، ۱۲ هزار و ۵۰۵ مورد ازدواج در پایگاه اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور به ثبت رسیده، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۱۳ هزار و ۲۰۵ مورد بود.

مدیرکل ثبت احوال آذربایجان‌غربی با اشاره به کاهش ۷۰۰ موردی ثبت ازدواج طی هفت ماهه ابتدای سال جاری نسبت به سال گذشته ادامه داد: این در حالی است که آمار طلاق در استان رو به افزایش است.

مدیرکل ثبت احوال آذربایجان غربی اظهار کرد: در هفت ماهه ابتدای سال جاری افزون بر چهارهزار و ۶۰۰ مورد طلاق در استان به ثبت رسیده که ۶.۵ درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است.

احمدی درخصوص آمار طلاق های زیر یک سال در استان طی هفت ماهه ابتدای سال جاری نیز گفت: در این مدت ۲۳۷ مورد طلاق زیر یک سال در استان ثبت شده که امیدواریم شاهد روند این نوع طلاق‌ها کاهش یابد.