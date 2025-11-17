خرمشهر با هدف تبدیل مناطق محروم به شهر‌های هوشمند و کارآفرین، به عنوان یکی از پنج شهرستان پایلوت اجرای طرح ملی شهرستان کارآفرین انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ فرماندار ویژه خرمشهر گفت: هدف از اجرای این طرح تبدیل شهر‌ها و روستا‌های محروم به مناطق کارآفرین و هوشمند است؛ طرحی که در پنج شهرستان منتخب کشور به مرحله اجرا درمی‌آید و خرمشهر به‌عنوان یکی از نقاط پایلوت انتخاب شده‌است.

شاهین هاشمی با بیان اینکه محور اصلی طرح، تقویت زیرساخت‌های اقتصادی و حمایت از سرمایه‌گذاری مردمی است افزود: معاونت علمی ریاست‌جمهوری مسئولیت اجرای این طرح را برعهده دارد و در این مسیر کارآفرینان برتر کشور، بانک‌ها و شرکت‌های بیمه‌ای تراز اول نیز مشارکت فعال دارند.

او ادامه داد: انتشار اوراق مشارکت برای رونق فعالیت‌های اقتصادی و تشکیل صندوق سرمایه‌گذاری امید از اقدامات پیش‌بینی‌شده در چارچوب این طرح است تا زمینه حضور و مشارکت مستقیم مردم در توسعه اقتصادی شهرستان فراهم شود.