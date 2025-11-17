به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از کالاخبر، امروز در تالار صادراتی کیش ۶۳۶ هزار و ۱۴۹ تن محصول شامل ۴۴۳ هزار و ۹۴۱ تن سیمان، ۱۲۰ هزار و ۲۰۰ تن کلینکر، ۵۰ هزار تن کنسانتره سنگ آهن و ۲۲ هزار و ۸ تن قیر عرضه می‌شود.

در تالار صنعتی ۱۶۱ هزار و ۷۰۵ تن محصول روی میز فروش می‌رود. این محصولات شامل ۱۵۹ هزار و ۳۵۰ تن فولاد و ۲ هزار و ۳۵۵ تن مس است.

تالار پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی میزبان عرضه ۳۲ هزار و ۹۰۴ تن محصول شامل ۲۲ هزار و ۲۲۳ تن مواد پلیمری، ۳ هزار و ۷۵۰ تن قیر، ۴ هزار و ۳۰ تن فرآورده‌های نفتی و ۲ هزار و ۹۰۱ تن روغن است.

۱۰ هزار و ۱۶ تن فولاد، مواد پلیمری، فرآورده‌های نفتی و روغن نیز در تالار فرعی روی میز فروش می‌رود.

در تالار حراج باز ۲۲۰ تن کنسانتره مولیبدن عرضه می‌شود.