با افزایش ۵۰ درصدی تولید انواع کلم در شهرستان فلاورجان، پیش بینی میشود ۳۰ هزار تن کلم در این شهرستان برداشت و روانه بازار شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیرجهاد کشاورزی فلاورجان با اشاره به اینکه سطح زیر کشت انواع کلم در این شهرستان بیش از ۴۰۰ هکتار است گفت: در این شهرستان سه نوع کلم گل، پیچ و بروکلی تولید میشود که امسال بیش از ۵۰ درصد از آن با روش ابیاری نوین تولید شده است.
ابوالقاسم جعفری افزود:در فصل برداشت کلم در این شهرستان که از اوسط مهر آغاز میشود و تا اواخر ابان ادامه دارد روزانه برای ۲ هزار نفر به صورت مستقیم اشتغال ایجاد میشود.