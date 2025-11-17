به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیرجهاد کشاورزی فلاورجان با اشاره به اینکه سطح زیر کشت انواع کلم در این شهرستان بیش از ۴۰۰ هکتار است گفت: در این شهرستان سه نوع کلم گل، پیچ و بروکلی تولید می‌شود که امسال بیش از ۵۰ درصد از آن با روش ابیاری نوین تولید شده است.

ابوالقاسم جعفری افزود:در فصل برداشت کلم در این شهرستان که از اوسط مهر آغاز می‌شود و تا اواخر ابان ادامه دارد روزانه برای ۲ هزار نفر به صورت مستقیم اشتغال ایجاد می‌شود.