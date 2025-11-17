به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ مجید الهی‌رادگفت: در این مدت، ۳ هزار و ۸۷ فقره تسهیلات به مددجویان تحت حمایت و نیازمندان استان پرداخت شده که این تسهیلات در حوزه‌های مختلف حمایتی، اشتغال، مسکن و فرهنگی اعطا شده است.

وی افزود: از مجموع تسهیلات پرداختی،۸۴۹ فقره در حوزه حمایتی به مبلغ ۱۸۳ میلیارد ریال،۲۷۳ فقره در حوزه اشتغال به مبلغ ۱۲۹ میلیارد ریال، ۳۹۰ فقره در حوزه مسکن به مبلغ ۱۵۸ میلیارد ریال و۱۷۸ فقره در حوزه فرهنگی به مبلغ ۵۹ میلیارد ریال پرداخت شده است.

الهی راد خاطر نشان کرد: همچنین ۳۷۶ فقره تسهیلات سفر اربعین به مبلغ ۴۲ میلیارد ریال به نیازمندان استان اعطا شده و ۸۹۹ فقره تسهیلات دیگر نیز به مبلغ ۲۲۵ میلیارد ریال از طریق بانک مهربه مددجویان تحت حمایت پرداخت شده است.

مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی هدف از پرداخت این تسهیلات را یاری‌رسانی به اقشار نیازمند، گسترش فرهنگ قرض‌الحسنه و توانمندسازی اقتصادی خانواده‌های تحت حمایت عنوان کرد و افزود: صندوق امداد ولایت با رویکردی حمایتی، تسهیلات خود را بدون کارمزد و یا با کارمزد بسیار پایین و بر اساس اولویت نیاز، در کوتاه‌ترین زمان ممکن به مددجویان ارائه می‌دهد.