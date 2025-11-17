ارسال کمکهای مومنانه از دل گردکوه تا سراوان
گروه جهادی شهید سلیمانی روستای گردکوه، کمکهای مؤمنانه مردم را به مناطق محروم شهرستان سراوان در استان سیستان و بلوچستان ارسال کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد
، مسئول گروه جهادی شهید سلیمانی گردکوه گفت: گروه جهادی شهید سلیمانی روستای گردکوه در ادامه روند کمکرسانیهای مستمر خود، چهاردهمین محموله کمکهای مردمی را با هدف یاریرسانی به خانوادههای نیازمند در شهرستان سراوان بارگیری و به این منطقه محروم در استان سیستان و بلوچستان اعزام کرد.
خراسانی افزود: این محموله شامل لوازم خانگی، مواد خوراکی همچون آرد و حبوبات، و اقلام بهداشتی است که با مشارکت مردم نیکوکار استان یزد و اهالی روستای گردکوه جمعآوری شده است.
وی با اشاره به نقش مهم جوانان در این حرکت خداپسندانه گفت: تمام اقلام اهدایی پس از جمعآوری از منازل مردم و کمکهای اهالی، توسط جوانان روستا تفکیک، بستهبندی و به مقصد سراوان ارسال شد.
خراسانی افزود: روحیه همیاری و کار گروهی میان مردم گردکوه، بهویژه جوانان، سبب شده این طرح جهادی با انسجام و سرعت بیشتری اجرا شود.
وی بیان کرد: اکثر اهالی روستا، بهخصوص نسل جوان، در مراحل جمعآوری، جداسازی و بستهبندی اقلام نقش فعال دارند و این مشارکت مردمی، پشتوانه اصلی تداوم کمکرسانی است.
این حرکت جهادی، جلوهای از همبستگی و نوعدوستی مردم گردکوه در حمایت از مناطق محروم کشور است.