به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ اصغر خودکار گفت: در پی گشت‌زنی محیط‌بانان در جنگل‌های منطقه حفاظت‌شده لیسار تالش، یکی از قاچاقچیان حرفه‌ای که در حال قطع غیرمجاز درختان بود ، شناسایی و دستگیر شد.

وی با بیان اینکه متهم دستگیرشده پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شد ، افزود: یگان حفاظت محیط زیست با همکاری نیروهای انتظامی و قضایی، با هرگونه قاچاق چوب و تخریب جنگل‌ها در شهرستان قاطعانه برخورد خواهد کرد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تالش با اشاره به اهمیت حفاظت از جنگل‌های هیرکانی و ارزش زیست محیطی منطقه لیسار ، گفت: این جنگل‌ها به عنوان میراث طبیعی جهانی و ذخیره‌ گاه تنوع زیستی، به حفاظت جدی نیاز دارد و هرگونه تخریب و بهره‌برداری غیرمجاز و بی رویه از این مناطق ، تهدیدی جدی برای محیط زیست محسوب می‌شود.

اصغر خودکار با قدردانی از تلاش محیط‌بانان منطقه، از مردم و جوامع محلی خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست‌محیطی، موضوع را به اداره حفاظت محیط زیست تالش اطلاع دهند تا از این سرمایه‌های طبیعی و ارزشمند حفاظت شود.