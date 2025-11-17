پخش زنده
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تالش از دستگیری یکی از قاچاقچیان حرفهای قطع غیرمجاز درختان در منطقه حفاظتشده لیسار این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ اصغر خودکار گفت: در پی گشتزنی محیطبانان در جنگلهای منطقه حفاظتشده لیسار تالش، یکی از قاچاقچیان حرفهای که در حال قطع غیرمجاز درختان بود ، شناسایی و دستگیر شد.
وی با بیان اینکه متهم دستگیرشده پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شد ، افزود: یگان حفاظت محیط زیست با همکاری نیروهای انتظامی و قضایی، با هرگونه قاچاق چوب و تخریب جنگلها در شهرستان قاطعانه برخورد خواهد کرد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تالش با اشاره به اهمیت حفاظت از جنگلهای هیرکانی و ارزش زیست محیطی منطقه لیسار ، گفت: این جنگلها به عنوان میراث طبیعی جهانی و ذخیره گاه تنوع زیستی، به حفاظت جدی نیاز دارد و هرگونه تخریب و بهرهبرداری غیرمجاز و بی رویه از این مناطق ، تهدیدی جدی برای محیط زیست محسوب میشود.
اصغر خودکار با قدردانی از تلاش محیطبانان منطقه، از مردم و جوامع محلی خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیستمحیطی، موضوع را به اداره حفاظت محیط زیست تالش اطلاع دهند تا از این سرمایههای طبیعی و ارزشمند حفاظت شود.