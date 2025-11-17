به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما، دو هزار هزار میلیارد تومان درآمدی که جلوی چشم دولتی‌ها از دست می‌رود! درآمد‌هایی که تنها با یک نوع معافیت، کسب شده و گاهی تخلف در کسب آن‌ها و همچنین دور زدن قانون هم درآن دیده می‌شود.

معافیت‌های مالیاتی، همان قانونی است که به هدف تشویق و هدایت نقدینگی‌ها به سمت تولید و رشد اقتصادی وضع شده‌اند، اما بررسی‌های مراکز پژوهشی از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد که، خود این معافیت‌ها در برخی از موارد منجر شده تا سایه‌ای برای فرار مالیاتی ایجاد شود.

معافیت با ثبت یک شرکت تنها روی کاغذ!

همه ما گاهی اوقات تشکیل شرکت‌های صوری در مناطقی که معاف از مالیات هستند را شنیده‌ایم. یعنی افراد با ثبت کاغذی فعالیت اقتصادی در محل‌هایی که معافیت مالیاتی دارند، مشغول به شغلی می‌شوند که دارای مالیات است.

میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صدا و سیما، با اشاره به اینکه باید معافیت‌های مالیاتی هدفمند باشند نه تنها شغل یا منطقه محور، گفت: آن طور که ما در کمیسیون اقتصادی بررسی کرده‌ایم، بیشترین معافیت‌های مالیاتی را بانک‌ها استفاده می‌کنند.

او در پست خود در صفحه ای اجتماعی ایکس به تفکیک به این معافیت‌ها اشاره کرده و از میزان معافیت‌های برخودار شده بانک‌ها هم نام می‌برد. چیزی که منجر شده به جای پرداخت ۲۵ یا ۲۰ درصدی مالیات در شرکت‌های بزرگ مقیاس، تنها ۷ درصد مالیات به درآمد‌های مالیاتی اضافه کنند.

محمدهادی سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور هم در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صدا و سیما به این نابسامانی‌ها در معافیت‌ها انتقاد کرده و می‌گوید: نمی‌شود که ما بخشی از مردم را به سهیم شدن در ساخت کشور با پرداخت مالیات دعوت کنیم از طرف دیگر معافیت‌ها به شیوه قبل باقی بماند و قشری با درآمد‌های کلان از آن استفاده کنند.

رئیس سازمان مالیاتی ادامه داد: ما لایحه‌ای را در قالب لایحه مالیات بر مجموع در آمد به مجلس تقدیم کرده‌ایم که در آن به ساماندهی معافیت‌ها اشاره شده و منتظر نظر مجلس هستیم.

میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی در این باره گفته است که مجلس بر اساس قانون برنامه هفتم منتظر ارائه لایحه‌ای جداگانه در خصوص ساماندهی معافیت‌های مالیاتی به مجلس شورای اسلامی است.

ساماندهی معافیت‌های مالیاتی تکلیف قانون برنامه هفتم

این رفت و برگشت‌ها درباره یک لایحه که در ماده ۲۷ قانون برنامه هفتم، تهیه آن را با مدت زمان ۶ ماه به دولت تکلیف کرده است. به گفته آقای زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی هنوز در هیئت دولت هم مورد بررسی قرار نگرفته است.

این در حالی است که محمد قاسمی، معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه کشور از تقدیم این لایحه در آینده‌ای نزدیک به مجلس می‌گوید. پرسش و پاسخ ها، منجر به این شده که آیا ساماندهی معافیت‌های مالیاتی راهی بهارستان شده است یا نه؟ لایحه‌ای که می‌تواند با محدود کردن معافیت‌های مالیاتی، از فرار‌های ناشی از استفاده نا درست از قانون جلوگیری کرده و شفافیت اقتصادی را بیش از پیش کند و با افزایش درآمد‌های پایدار مالیاتی، به کاهش کسری بودجه و کنترل تورم کمک کند.

گزارش از نرگس معززی - خبرنگار اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما