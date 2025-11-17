به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، امروز بازدید مشترکی با حضور علیرضا نوین، نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی، صابر پرنیان مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان، اعضای هیأت مدیره اتاق اصناف تبریز، اتحادیه صنف بنکداران و معاونین بازرگانی و نظارت و بازرسی اداره کل صمت انجام شد.

این بازدید با هدف بررسی آخرین وضعیت تأمین، توزیع و قیمت‌گذاری کالا‌های اساسی در سطح بازار تبریز و نظارت میدانی بر روند عرضه مایحتاج عمومی مردم صورت گرفت.

حضور هم‌زمان نماینده مجلس، مدیران اجرایی، نهاد‌های تعزیراتی و اصناف در یک میدان نظارتی مشترک، اقدامی در مدیریت بازار استان محسوب می‌شود و بیانگر اهتمام جدی دستگاه‌های تصمیم‌ساز و نظارتی برای صیانت از معیشت مردم است.

در جریان این بازدید، وضعیت موجودی کالا‌های اساسی، میزان تطابق قیمت‌ها با ضوابط، روند تأمین مایحتاج عمومی و نحوه همکاری واحد‌های صنفی مورد بررسی قرار گرفت. مدیران حاضر نیز بر ضرورت هماهنگی بیشتر در زنجیره تأمین، برخورد با تخلفات احتمالی و حمایت از اصناف قانون‌مدار تأکید کردند.

این اقدام بخشی از برنامه‌های نظارت میدانی دوره‌ای دستگاه‌های مسئول برای پایش مستمر بازار و تقویت آرامش در تأمین کالا‌های اساسی در آذربایجان شرقی است.