برگزاری «رویداد غذاهای سنتی مشهد» در فرهنگسرای بهشت این شهر، با استقبال فراوان شهروندان مواجه شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مسئول فرهنگسرای بهشت در این باره گفت: این رویداد از چهارشنبه گذشته، ۲۲ آبان آغاز شده است و تا امروز، دوشنبه، میزبان دوستداران غذاهای اصیل ایرانی است.
محمدعلی امینیمشهدی با اشاره به اینکه ترویج هویت شهر مشهد محور فعالیتها و اقدامات در فرهنگسرای بهشت است، افزود: رویداد غذاهای سنتی و محلی مشهد در این فرهنگسرا هم در این راستا برگزار شده است.
او با بیان اینکه مشهد دارای غذاهای سنتی متنوع و با قدمت طولانی است، گفت: مشهد ظرفیت عظیمی در حوزه معرفی هویت خود دارد، اما بهدلیل فعالیت تعداد زیادی از رستورانها و فستفودهای مدرن، ممکن است غذاهای سنتی این شهر آنگونه که شایسته است، معرفی نشوند و حتی نسل جدید نیز آشنایی زیادی با این غذاها نداشته باشند.
وی افزود: برگزاری رویداد غذاهای سنتی و محلی مشهد علاوه بر اینکه باعث میشود نوجوانان و جوانان مشهدی با این غذاها بیشتر آشنا شوند، هویت مشهد را نیز میان شهروندان، بهویژه در میان نسل جدید، بیشتر از گذشته ترویج میکند.
مسئول فرهنگسرای بهشت با اشاره به فعالیت ۲۰ غرفه از فعالان عرصه تولید و پخت غذاهای سنتی در این رویداد، گفت: غذاهایی همچون آش رشته، شله، ماشپلو، جگر و کتلت در کنار شیرینیها و نانهای محلی باعث شده است تنوع خوبی در ارائه خدمات غرفهداران به شهروندان وجود داشته باشد.
امینی ادامه داد: با اینکه پنجشنبه و جمعه نخستین روزهای برگزاری این رویداد بود، استقبال شهروندان بسیارخوب بود و این موضوع نشان میدهد مردم مشهد به هویت شهر خود و پخت غذاهای سنتی علاقهمند هستند.
وی بیان کرد: فرهنگسرای بهشت قدمتی یکصدساله دارد و فضای آن بهگونهای است که برای شهروندان بسیار جذابیت دارد، اما سعی کردهایم با برگزاری رویداد غذاهای سنتی و محلی مشهد در این فرهنگسرا، ارتقای روحیه امیدآفرینی و ایجاد نشاط در میان شهروندان را نیز در نظر بگیریم.