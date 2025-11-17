بازیهای همبستگی اسلامی؛ فرنگی کاران از فردا به مصاف حریفان میروند
مسابقات کشتی ششمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی با برگزاری مسابقات ۴ وزن نخست کشتی فرنگی از فردا در ریاض عربستان آغاز میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، رقابتهای کشتی اوزان ۶۰، ۶۷، ۷۷ و ۸۷ کیلوگرم کشتی فرنگی از ساعت ۱۰ صبح فردا آغاز میشود، مسابقات اوزان ۹۷ و ۱۳۰ کیلوگرم نیز چهارشنبه برگزار خواهد شد. مسابقات رده بندی و فینال نیز عصر همان روز برگزار میشود.
اسامی نمایندگان کشورمان در این مسابقات به شرح زیر است:
۶۰ کیلوگرم: علی احمدی وفا
۶۷ کیلوگرم: سعید اسماعیلی
۷۷ کیلوگرم: علی عبدی
۸۷ کیلوگرم: غلامرضا فرخی
۹۷ کیلوگرم: محمدهادی ساروی
۱۳۰ کیلوگرم: فردین هدایتی
قرعه کشی این مسابقات نیز عصر امروز برگزار میشود.