متروی تهران با نصب آثار خوشنویسی پویش «نغمههای مرکب» در ایستگاههای علامه جعفری و بیمه، رنگ و بوی تازهای از هنر ایرانی به خود گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سازمان زیباسازی شهر تهران اعلام کرد: آثار خوشنویسی پویش «نغمههای مرکب»با همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی مترو در ایستگاههای مترو تهران نصب و در معرض دید مسافران قرار گرفت.
این نمایش شهری که با هدف ترویج هویت بصری ایرانی اسلامی و آشنایی شهروندان با هنر اصیل خوشنویسی طراحی شده، اکنون در ایستگاههای علامه جعفری و بیمه اجرا شده است.
در این طرح، مجموعهای از قطعات خوشنویسی منتخب که در قالب پویش «نغمههای مرکب» تولید شده در قالب تابلوهای شهری در فضای مترو جانمایی شده تا ضمن ایجاد تنوع بصری، ارتباط مسافران با هنرهای ایرانی تقویت شود.
سازمان زیباسازی شهر تهران هدف از گسترش این آثار در فضاهای عمومی را «افزایش کیفیت زیباشناختی محیطهای پرتردد» و «گسترش دسترسی عمومی به هنر» عنوان کرده است. این مجموعه در روزهای آینده در دیگر نقاط شهر نیز توسعه خواهد یافت.