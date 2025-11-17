پخش زنده
امروز: -
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه بر مدیریت علمی و بهروز منابع آبی تأکید کرد و گفت: مصرف آب باید بر اساس دانش روز و رعایت اصول بهرهوری انجام شود تا منابع استان پایدار و کشاورزی بهینه شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزکرمانشاه، سعید کریمی با تأکید بر اینکه مجوزهای برداشت آب از چاهها، سدها و منابع سطحی و زیرسطحی بر اساس ارزیابیهای شرکت آبمنطقهای صادر میشود، اظهار داشت: جهاد کشاورزی وظیفه دارد با رویکرد علمی، مصرف این منابع را کنترل کرده و به سمت الگوهای بهینه هدایت کند.
وی مهمترین راهکار مدیریت مصرف آب را توسعه سیستمهای نوین آبیاری دانست و گفت: روشهایی مانند آبیاری تحت فشار، قطرهچکانی، بارانی و بهویژه نوار تیپ با هدف افزایش بازدهی و کاهش تلفات آب در مزارع و باغات اجرا میشود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با اشاره به سابقه استفاده از سیستم بارانی در مناطق گرمسیری، عنوان کرد: با توجه به تلفات حرارتی بالا، سیاست جدید استان تبدیل کامل این سیستمها به آبیاری نوار تیپ و قطرهچکانی است تا پایداری منابع آبی بهتر تأمین شود.
کریمی از تبدیل کانالهای آبرسانی روباز به کانالهای لولهای بهعنوان یکی از اقدامات مؤثر یاد کرد و گفت: این طرح نقش مهمی در جلوگیری از تبخیر، کنترل هدررفت آب و افزایش کارایی انتقال آب در بخش کشاورزی دارد.
وی تغییر الگوی کشت به سمت محصولات کمآببر را از سیاستهای جدی بخش کشاورزی عنوان کرد و افزود: کشت ذرت دانهای که مصرف آب بالایی داشت، به محصولاتی مانند سویا و ذرت علوفهای تغییر یافته که نیاز آبی کمتری دارند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه درباره نقش آموزش خاطرنشان کرد: مدیریت ترویج جهاد کشاورزی وظیفه اطلاعرسانی فناوریهای نوین را بر عهده دارد و این آموزشها از طریق کلاسهای ترویجی، بازدیدهای میدانی، بستههای آموزشی و بهرهگیری گسترده از فضای مجازی به کشاورزان ارائه میشود.
کریمی درباره نقش نسل جدید در اصلاح الگوی مصرف آب، گفت: این نسل بهدلیل تحصیلات تخصصی و دسترسی به فناوریهای روز، پذیرش بیشتری نسبت به روشهای نوین آبیاری دارد و برخلاف برخی کشاورزان سنتی، باور دارد مصرف بیشتر آب الزاماً به افزایش عملکرد منجر نمیشود.
وی اذعان کرد: در سالهای اخیر، اجرای طرحهای هوشمندسازی آبیاری با استفاده از سنسورهای رطوبتی، دستگاههای کنترل هوشمند و نصب کنتورهای حجمی برای رصد دقیق مصارف، در دستور کار قرار گرفته و نتایج اولیه حاکی از کاهش محسوس تلفات آب در مزارع است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه یکی از برنامههای مهم سازمان را مدیریت روانآبها و بارشهای فصلی عنوان کرد و گفت: احداث سازههای آبخیزداری و ایجاد بندهای خاکی در مناطق مختلف استان نقش قابل توجهی در تغذیه سفرههای زیرزمینی و کاهش سیلاب دارد.
کریمی با اشاره به تغییرات اقلیمی و افزایش دورههای خشکسالی، تصریح کرد: تدوین برنامههای سازگاری با کمآبی، بهویژه در مناطق مستعد بحران، در اولویت قرار گرفته و تمامی طرحهای توسعه کشت با نظر کارشناسان منابع آب و خاک اجرا میشود.
به گفته وی، مشارکت مردمی در مدیریت آب نقش مهمی دارد و جهاد کشاورزی با ایجاد تشکلهای مردمی و شرکتهای تعاونی تولید تلاش کرده است کشاورزان را در تصمیمگیریهای مرتبط با الگوی کشت، نحوه تأمین آب و اجرای پروژههای آبیاری دخیل کند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه افزود: یکی از اقدامات مؤثر سازمان، همکاری با شرکتهای دانشبنیان برای توسعه تجهیزات آبیاری کمفشار، تولید شیرآلات استاندارد و ساخت قطعات کاهشدهنده تلفات آب است که ضمن ایجاد اشتغال، هزینههای کشاورزان را نیز بهطور قابل ملاحظهای کاهش داده است.
ایجاد بانک جامع دادههای آب برای برنامهریزی دقیقتر
کریمی با اشاره به نقش دادهمحوری در مدیریت آب گفت: ایجاد بانک جامع اطلاعاتی مصرف، میزان برداشت، وضعیت منابع زیرزمینی و سطح زیرکشت محصولات، امکان پیشبینی دقیقتر نیاز آبی و برنامهریزی برای دورههای بحرانی را فراهم کرده است.
وی در پایان تأکید کرد: آینده مدیریت منابع آبی به همکاری همزمان دولت، کشاورزان، دانشگاهها و نسل جوان وابسته است و تحقق پایداری در بخش کشاورزی زمانی امکانپذیر خواهد بود که مصرف آب بر اساس دانش روز، الگوهای نوین و رعایت کامل اصول بهرهوری انجام شود.