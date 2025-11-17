رینگ داخلی و بین‌الملل بازار فیزیکی میزبان عرضه‌های متعددی از محصولات زیرگروه نفت، گاز و سایر حامل‌های انرژی برای روز دوشنبه ۲۶ آبان خواهد بود.

نفت سفید و میعانات گازی ۲ عرضه مهم در رینگ بین‌الملل و داخلی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از مدیریت ارتباطات بورس انرژی ایران، در رینگ بین‌الملل از مهم‌ترین عرضه‌های حجمی می‌توان به برنامه عرضه صادراتی ۲۸۰ هزار بشکه نفت سفید شرکت نفت ستاره خلیج فارس، ۴ هزار تن رافینت و هزار تن MTBE شرکت شیمی بافت اشاره کرد.

در رینگ داخلی نیز برنامه عرضه ۱۲۰ هزار بشکه میعانات گازی شرکت ملی نفت ایران طی چهار عرضه ۳۰ هزار بشکه‌ای از مهم‌ترین عرضه‌های حجمی به شمار می‌رود. این میعانات از مجتمع گاز پارس جنوبی تأمین شده است. همچنین مطابق روال هر دوشنبه، رینگ داخلی میزبان عرضه‌های متعدد متانول بود و شرکت متانول کاوه با عرضه ۲ هزار و ۳۰۰ تن، بیشترین حجم متانول را روانه بازار کرد.

ثبت ارزش ۷.۸ هزار میلیارد ریالی معاملات روزانه

مجموع ارزش معاملات بورس انرژی ایران در روز یکشنبه ۲۵ آبان به ۷ هزار و ۸۲۵ میلیارد ریال رسید. این رقم حاصل فروش حامل‌های انرژی در رینگ داخلی بازار فیزیکی، دادوستد برق و معاملات ابزار‌های مالی است. از این میزان، بازار فیزیکی ۲۵ درصد، بازار برق ۵۴ درصد و ابزار‌های مالی ۲۱ درصد سهم داشتند.

زغال‌سنگی‌ها در صدر برترین فروشندگان رینگ داخلی

بررسی داده‌های معاملاتی نشان می‌دهد که در روز ۲۵ آبان، در رینگ داخلی بازار فیزیکی مجموعاً ۷ هزار و ۸۸۳ تن محصول در زیرگروه نفت، گاز و سایر حامل‌های انرژی معامله شد و ۱ هزار و ۹۸۳ میلیارد ریال ارزش برای این رینگ به ثبت رسید.

شرکت زغال‌سنگ پرورده طبس و شرکت کانی کربن طبس هر کدام با فروش ۲ هزار تن زغال‌سنگ، در صدر برترین فروشندگان رینگ داخلی به لحاظ حجم قرار گرفتند.

همچنین شرکت پالایش نفت اصفهان با فروش یک میلیون و ۸ هزار لیتر حلال ۵۰۲ با قیمت پایه ۴۰۹ هزار و ۴۸۹ ریال به ازای هر لیتر و ثبت ارزش ۴۱۳ میلیارد ریال در جایگاه بالای فروش قرار گرفت.

فروش ۱.۷ میلیارد کیلووات‌ساعت برق

بازار برق بورس انرژی ایران در ۲۵ آبان شاهد دادوستد یک میلیارد و ۶۸۵ میلیون و ۶۱۷ هزار و ۶۵۰ کیلووات‌ساعت برق بود که مجموع ارزشی معادل ۴ هزار و ۲۰۸ میلیارد و ۶۱۸ میلیون ریال را رقم زد.