حاج ابوالقاسم مسافر، مداح و پیرغلام سید و سالار شهیدان به عنوان مداح برگزیده تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ آئین اختتامیه بیست‌ودومین اجلاسیه بین‌المللی پیرغلامان حسینی، شامگاه پنجشنبه ۲۲ آبان ماه در حرم مطهر امام رضا (ع) با حضور خادمان، مداحان و ذاکران اهل‌بیت (ع) از ایران و ۹ کشور برگزار شد.

در آیین اختتامیه پیرغلامان حسینی کشور از حاج ابوالقاسم مسافر، مداح و پیرغلام سید و سالار شهیدان به عنوان یکی از مداحان برگزیده تجلیل شد.

این اجلاسیه که از ۲۰ آبان‌ماه به‌مدت سه روز در مشهد مقدس برپا بود، با اجرای برنامه‌های آئینی، جلسات ستایشگری و محافل شعر و ذکر اهل‌بیت (ع) همراه بود.

اسامی پیرغلامانی که از استان مرکزی در این رویداد تجلیل شدند، بدین شرح است:

ابوالقاسم مسافر

یوسف یعقوبی

امراله عباسی

حسین اسکندری

حسینعلی محمدی مزوشی

ابوالفضل اسماعیلی

محمدهادی طیبی

اکرم ماشینی

عشرت نجفی