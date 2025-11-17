برنامه «دولت تلاوت» ویژه بزرگ‌ترین مسابقه استعدادیابی در ترتیل و قرائت قرآن مصر با شرکت بیش از ۱۴ هزار قاری از سراسر مصر در مرحله مقدماتی این برنامه، آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این برنامه که با همکاری وزارت اوقاف و شرکت خدمات رسانه‌ای «المتحده» مصر و با هدف شناسایی استعداد‌ها و صاحبان تلاوت‌های شاخص از استان‌های مختلف این کشور تولید شده است. قسمت اول و دوم این برنامه جمعه و شنبه گذشته، ۲۳ و ۲۴ آبان از شبکه‌های ماهواره‌ای مصر روی آنتن رفت و با استقبال عمومی مردم مصر مواجه شد.

ارزیابی شرکت‌کنندگان در چندین مرحله انجام شده است و ۳۲ نفر برای رقابت در مراحل نهایی با نظارت کمیته‌ای علمی تخصصی از وزارت اوقاف مصر به ریاست اسامه الازهری، وزیر اوقاف این کشور انتخاب شده‌اند.

مراحل مقدماتی مسابقه با استقبال گسترده شرکت‌کنندگان مواجه شد و بیش از ۱۴ هزار نفر از استان‌های مختلف در این رویداد شرکت کرده‌اند.

کمیته داوری نیز شامل مقامات دینی و علمی ارشد مصر و جهان اسلام از جمله شیخ حسن عبدالنبی؛ معاون کمیته بازنگری قرآن الازهر، طه عبدالوهاب؛ کارشناس صوت و مقامات قرآنی، مصطفی حسنی؛ واعظ شهیر مصری و قاری شیخ طه نعمانی است.

* منافسه قاری بین‌المللی از انگلستان با شرکت‌کننده نوجوان مصری

یکی از بخش‌های این برنامه مربوط به تلاوت مشترک و زیبایی میان محمد ایوب عاصف قاری مشهور انگلیسی و محمد حسن القلاجی، شرکت‌کننده ۱۲ ساله مصری که به معجزه استان شرقیه ملقب است، اجرا شد. این دو نفر در میان تعامل و تحسین فراوان هیئت داوران و حضار، در رشته تلاوت رقابت کردند. لحظاتی پس از نمایش این برنامه، همین تعامل در صفحات مختلف رسانه‌های اجتماعی نیز جریان داشت، جایی که تعداد زیادی از کاربران عرب‌زبان شروع به مقایسه این دو نفر کردند، اگرچه همه بر شکوه تلاوت آنها اتفاق نظر داشتند.

محمد ایوب عاصف، قاری مشهور انگلیس، به عنوان مهمان افتخاری در قسمت‌های مختلفی از این برنامه حضور می‌یابد و در بخش‌های متعددی ۶ تلاوت مشترک با شرکت‌کنندگان اجرا می‌کند. این قاری پاکستانی‌الاصل پس از گذراندن ۱۰ سال کامل در قاهره و یادگیری اصول و قواعد تلاوت در مقام‌های مختلف، از محبوبیت زیادی در مصر و جهان عرب برخوردار است. ایوب زندگی خود را به عنوان بازیکن فوتبال در باشگاه آرسنال انگلیس آغاز کرد و سپس به دنیای تلاوت قرآن روی آورد.

* اجرای مسلط قاری و حافظ روشندل

براساس این گزارش، محمد احمد حسن، قاری و حافظ روشندل ۱۹ ساله قرآن کریم نیز اجرای جالب توجهی را در این برنامه ارائه داد که شگفتی داوران و حضار در برنامه را در پی داشته است.

این حافظ روشندل با صوت دلنشین خود آیاتی از سوره یوسف را تلاوت و جایگاه خود را به عنوانی یکی از صوت‌های برتر نسل‌های آینده‌ساز در هنر تلاوت قرآن تثبیت کرده است.

وی حفظ قرآن را در سه سالگی آغاز کرد و در هشت سالگی با کمک خانواده و استادانش که صوت زیبا و مهارت بالایش را در قواعد تجوید کشف کردند، حافظ کل قرآن شد.

ناظران عملکرد او را در این مسابقه ستودند و تأکید کردند که تعادل او در تلاوت‌های قرآنی و ثبات لحن صدایش، با وجود سن کم، او را به الگویی برجسته در میان قاریان جوان تبدیل کرده است و آینده‌اش در دنیای تلاوت امیدوارکننده و سرشار از دستاورد است.

* ترندشدن در ایکس و گوگل

برنامه «دولت تلاوت» همچنین در شبکه اجتماعی ایکس و گوگل، در صدر فهرست پرطرفدارترین برنامه‌ها قرار گرفت و در شبکه «ایکس» در مصر و چندین کشور عربی از جمله کویت، قطر و اردن قرار گرفته است.

عملکرد شرکت‌کنندگان در دو رشته تلاوت و ترتیل با استقبال مردمی مواجه شده است و لحظات تأثیرگذاری مانند اشک‌های یوسف عبدالعزیز، شرکت‌کننده بخش تلاوت در حین تلاوت و بوسیدن دست قاری محمد احمد حسن (قاری و حافظ روشندل) توسط مصطفی حسنی از مبلغان مصری از صحنه‌های زیبای برنامه بوده که موجی از تحسین و اشتراک‌گذاری را در شبکه‌های اجتماعی برانگیخته است و کاربران این برنامه را «ندایی از بهشت» و «بازگشت معنویت به تلویزیون» توصیف کردند.

* ضبط کل قرآن با صوت نفرات برتر

ارزش جوایز این برنامه، ۳ و نیم میلیون پوند مصری است که هر یک از نفرات اول دو رشته ترتیل و قرائت یک میلیون پوند دریافت خواهند کرد و کل قرآن با صوت آنان ضبط و در شبکه «مصر قرآن کریم» پخش خواهد شد.

همچنین این دو نفر از قاریان برگزیده، امامت نماز جماعت مسجد امام حسین (ع) قاهره را در ماه رمضان آینده بر عهده خواهند داشت.

* تحسین دیده‌بان مقابله با افراط‌گرایی الازهر

دیده‌بان مقابله با افراط‌گرایی الازهر در بیانیه‌ای با تحسین برنامه تلویزیونی «دولت تلاوت» در مصر تأکید کرد: این برنامه جایگاه تاریخی مصر در پرورش صاحبان صوت‌های قرآنی را نشان می‌دهد.

این مرکز اعلام کرد: برنامه دولت تلاوت، الگویی پیشرفته برای رویارویی با افراط‌گرایی با درک معانی قرآن و تهذیب نفس با اجرای خاشعانه است.

در این بیانیه آمده است: اجرا در این برنامه، دل‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد و آرامش را به جان‌ها می‌آورد، این رویداد انسان را به اصل پیام اسلام که مبتنی بر رحمت و آرامش است، بازمی‌گرداند و او را از افراط‌گرایی و تعصب محافظت می‌کند.

مرکز مقابله با افراط‌گرایی الازهر تأکید کرد: دولت تلاوت، جایگاه تاریخی مصر در پرورش صاحبان صوت‌های قرآنی را برجسته می‌کند و معرف مکتب بی‌نظیر مصر در تلاوت است؛ کشوری که بزرگترین و تأثیرگذارترین قاریان را به جهان اسلام معرفی کرد.

این بیانیه می‌افزاید: دولت تلاوت فقط مسابقه هنری صوت‌های زیبا نیست، بلکه پیامی فرهنگی است که اعلام می‌کند قرآن هنگامی که روح را مخاطب قرار داده و ذوق را پرورش می‌دهد، نسل‌هایی را پدید خواهد آورد که زندگی را دوست دارند و انسانیت را ارج می‌نهند.

مرکز مقابله با افراط‌گرایی الازهر در بیانیه تأکید کرده است: این برنامه به معرفی الگو‌های جوانی می‌پردازد که عاشق قرآن هستند و در تلاوت آن مهارت دارند. همچنین این رویداد بیانگر امتداد نقش مصر در حمل مشعل تلاوت در جهان اسلام و ترسیم صوت‌هایی است که تا زمانی که وعده الهی برای حفظ کتابش پابرجاست، جاودانه خواهند ماند.

گفتنی است، این برنامه از جمعه، ۱۴ نوامبر ۲۰۲۵ (برابر با ۲۳ آبان) از شبکه‌های ماهواره‌ای الحیاة، CBC، الناس، مصر قرآن کریم و پلتفرم «watch it» روی آنتن رفته است و روز‌های جمعه و شنبه از این رسانه‌ها پخش می‌شود.