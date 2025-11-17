عضویت رایگان و بخشودگی جرائم، هدیه کتابخانه‌های فارس

عضویت رایگان و بخشودگی جرائم، هدیه کتابخانه‌های فارس

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، بر اساس اعلام اداره‌ کل کتابخانه‌های عمومی فارس، شهروندان می‌توانند با مراجعه به پایگاه سامان به نشانی Samanpl.ir/reg بدون محدودیت مکانی، در هر یک از کتابخانه‌های عمومی استان نام‌نویسی و کارت عضویت دریافت کنند.

اجرای این طرح به مناسبت سی و سومین هفته کتاب تدارک دیده شده و همراه با آن، امانت یک جلد کتاب به صورت رایگان برای افراد تازه‌عضو پیش‌بینی شده است.

در بخش دیگری از این برنامه، اعضایی که کتاب‌های امانتی خود را دیرتر از موعد مقرر بازگردانده‌اند، می‌توانند تا ۳۰ آبان با مراجعه به کتابخانه محل امانت، کتاب‌ها را تحویل داده و از بخشودگی کامل جرایم دیرکرد بهره‌مند شوند.

این طرح فرصتی برای بازگرداندن منابع معوق و در عین حال ترغیب دوباره مخاطبان به استفاده از ظرفیت کتابخانه‌های عمومی است.