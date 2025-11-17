تیم ملی «ب» والیبال ساحلی کشورمان، نتیجه دومین دیدار خود در بازی‌های المپیک ناشنوایان را به آلمان، واگذار کرد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، تیم ملی «ب» والیبال ساحلی ایران امروز دوشنبه (۲۶ آبان) برای برگزاری دومین دیدار خود در بازی‌های المپیک ناشنوایان به مصاف تیم «الف» آلمان رفت و نتیجه این دیدار را ۲ به صفر واگذار کرد. حریف آلمانی والیبال ساحلی ایران در دوره پیشین بازی‌های المپیک ناشنوایان به عنوان سوم دست یافته بود.

امیرعلی علیزاده ساوه و امیرحسین بابو کوهستانی ترکیب تیم ملی «ب» والیبال ساحلی ایران را تشکیل می‌دهند. این ترکیب دو گیم دیدار با آلمان را با نتیجه مشابه ۲۱ به ۱۴ واگذار کرد.

تیم ملی «ب» والیبال ساحلی یکشنبه (۲۵ آبان) و در نخستین دیدار خود موفق به شکست تیم «ب» آمریکا شده بود.

تیم ملی «الف» والیبال ساحلی هم تاکنون دو دیدار برابر تیم‌های «ب» کانادا و ژاپن برگزار کرده و در هر دو دیدار صاحب برتری شده است.

هدایت ملی پوشان والیبال ساحلی ایران بر عهده فریدون الهامی است. بهنام بگجانی هم به عنوان مربی و سرپرست کنار آنها حضور دارد.

بیست و پنجمین دوره بازی‌های المپیک ناشنوایان از ۲۴ آبان با برگزاری مراسم افتتاحیه به صورت رسمی در توکیو آغاز شد و تا ۶ آذر ادامه خواهد داشت.