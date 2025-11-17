پخش زنده
امروز: -
همزمان با هفته کتاب اجرای برنامههای ترویج کتابخوانی در کودکستانهای چهارمحال و بختیاری آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، رئیس اداره تعلیم و تربیت کودک استان از برگزاری برنامههای متنوع قصهگویی، بلندخوانی و نمایش عروسکی در کودکستانها با هدف تقویت مهارتهای زبانی و خلاقیت کودکان خبر داد.
وی افزود: برنامههای متنوع از جمله قصهگویی، بلندخوانی کتاب، نمایشهای عروسکی و کارگاههای خلاقیت بر پایه کتاب در کودکستانها اجرا میشود.»
وی با اشاره به اهمیت آشتی کودکان با کتاب در سالهای حساس اولیه زندگی تصریح کرد: انس با کتاب در سالهای اوان کودکی، سبب تقویت مهارتهای زبانی، پرورش خلاقیت، افزایش تمرکز و تقویت هوش هیجانی کودکان میشود و پایههای یادگیری مادامالعمر را در آنان استحکام میبخشد.