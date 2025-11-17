پخش زنده
امروز: -
بیش از چهار هزار و ۲۰۰ تُن محصول خرما امسال از ۷۰۰ هکتار از نخلستانهای بارور شهرستان قصرشیرین برداشت و روانه بازار مصرف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزکرمانشاه، مدیر جهاد کشاورزی قصرشیرین افزود: میانگین عملکرد تولید خرما در هر هکتار از نخیلات این شهرستان ۶ تُن در هکتار بود که در مجموع چهار هزار و ۲۰۰ تُن محصول از نخلستانهای این منطقه برداشت شد.
«رضا خسروی» افزود: بیش از ۱۵ رقم خرما در قصرشیرین کشت میشود که بیشترین سطح زیر کشت مربوط به رقم زاهدی است و ۵۵ درصد نخیلات شهرستان را تشکیل میدهد؛ سایر ارقام شامل مجول، رطب، ربی، کبکاب و پیارم هستند.
وی اظهار کرد: برداشت خرما برای یک هزار نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم اشتغال ایجاد کرد و درآمد قابل توجهی برای باغداران به همراه داشت.
مدیر جهاد کشاورزی قصرشیرین گفت: با توجه به تنوع ارقام مرغوب خرما، این منطقه ظرفیت بالایی برای ایجاد واحدهای فرآوری، بستهبندی و ارزش افزوده دارد از این رو سرمایهگذاران میتوانند با دریافت تسهیلات ارزانقیمت و مشوقهای ویژه، صنایع تبدیلی راهاندازی کنند که این امر علاوه بر اشتغال بیش از یک هزار نفر، توسعه اقتصادی منطقه را تسریع میبخشد.
خسروی اضافه کرد: شرکتهای خصوصی در حال اجرای طرح توسعه ۱۶۵ هکتار نخلستان جدید و تهیه نهال هستند که با افزایش تولید، ضرورت صنایع جانبی برای فرآوری و بستهبندی بیشتر احساس میشود.