هشتمین دوره داوری مهر اصالت ملی در همدان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، هشتمین دوره داوری مهر اصالت ملی با رقابت ۱۲۷ اثر صنایعدستی از شهرستانهای همدان، ملایر، نهاوند، تویسرکان، بهار و کبودراهنگ و با حضور اساتید مطرح این حوزه برگزار شد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان همدان در جلسه هشتمین دوره داوری مهر اصالت ملی استان، با اشاره به نقش آثار شاخص صنایعدستی در انتقال هویت فرهنگی به نسل آینده، ادامه داد: صنایعدستی علاقه، ایده، فرهنگ و آنچه در فکر یک انسان نهفته است را به یک محصول تبدیل میکند محصولی که نشاندهنده ذوق، هنر و شیفتگی انسان برای باقی گذاشتن اثری ارزشمند برای نسلهای بعد است.
محسن معصومعلیزاده افزود: در بین فعالان صنایعدستی، برخی افراد شاخصتر، خلاقتر و نوآورتر هستند، کسانی که علاوه بر تولید محصول، هنر و نوآوری را در کار خود جاری میکنند و شناسایی این افراد و رتبهبندی آثارشان میتواند مسیر روشنی را برای دیگر علاقهمندان مشخص کند و قلههایی را نشان دهد که دستیافتن به آنها میزان تأثیرگذاری یک هنرمند را افزایش میدهد.
وی با اشاره به دشواری و ارزشمندی داوری این آثار، تصریح کرد: همه تولیدکنندگان صنایعدستی هنرمندند و انتخاب بهترینها در میان هنرمندان کار دشواری است و نیاز به دقت، ظرافت و حساسیت بیشتری دارد، با این حال، انتخاب آثار شاخص توسط اساتید این حوزه نشان میدهد که آن اثر به جایگاهی رسیده که میتواند الگوی دیگران قرار گیرد.
مدیرکل میراثفرهنگی استان همدان با تأکید بر اهمیت نقش داوران، اظهار کرد: ۱۲۷ هنرمند با این ذهنیت که اثرشان ارزشمند است، آثار خود را برای داوری ارائه دادهاند، شاید تعداد آثار ارائه نشده بیشتر باشد، اما همین میزان نیز نشاندهنده انگیزه بالای هنرمندان است.
معصومعلیزاده با اشاره به اینکه از میان ۱۲۷ اثر، ۳۴ اثر انتخاب خواهد شد، گفت: وقتی تراز داوری در سطح استان قرار میگیرد، ممکن است ایراداتی به آن وارد باشد همانطور که برخی اساتید اشاره کردهاند، اما سیاست امسال برگزاری استانی است و نقاط قوت و ضعف آن پس از جمعبندی مشخص خواهد شد بنابراین پس از اتمام داوری، جلسه ارزیابی برگزار میشود و نظرات اساتید را منتقل خواهیم کرد.