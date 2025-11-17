پخش زنده
خراسان جنوبی بیشترین تعداد مشارکت مرمت خانههای تاریخی در کشور را دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان جنوبی اعلام کرد: اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی با مرمت ۹ خانه تاریخی بیشترین تعداد و میزان اعتبارات مشارکتی را در کشور به خود اختصاص داده است.
برآبادی با اشاره به اجرای این پروژهها در شهرهای بیرجند، درمیان، بشرویه و خوسف گفت: این بناهای تاریخی با اعتبار بیش از ۱۸ میلیارد ریال در سال جاری مرمت و بهسازی شدهاند.
وی ابراز امیدواری کرد: با افزایش اعتبارات مشارکتی، روند احیای خانههای تاریخی سرعت بیشتری بگیرد و تعداد بیشتری از این آثار ارزشمند با همکاری مردم و بخش خصوصی مرمت و مورد بهرهبرداری قرار گیرد.
برابادی تأکید کرد: مرمت مشارکتی نهتنها موجب حفظ میراثفرهنگی استان میشود، بلکه در توسعه گردشگری، ایجاد فرصتهای جدید اقتصادی و افزایش حس تعلق مردم به هویت تاریخی منطقه نیز نقش مهمی ایفا میکند.