پخش زنده
امروز: -
رزمندگان اسلام در بیست و ششمین روز از آبان سال ۱۳۵۹ و دوران ۸ سال دفاع مقدس، موفق به آزادسازی سوسنگرد و بیرون راندن دشمن بعثی از خاک مقدس ایران اسلامی شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سوسنگرد در دو ماه ابتدایی جنگ دو مرحله مورد حمله نیروهای ارتش عراق درآمد. در مرحله اول در ۶ مهر ۱۳۵۹ اشغال شد، ولی بهرغم مقاومت و مبارزه نیروهای ایرانی به طور کامل آزاد نشد.
در مرحله دوم در محاصره و در آستانه سقوط قرار گرفت که طی عملیات مشترکی با حضور ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروهای مردمی در روز ۲۶ آبان ۱۳۵۹ از محاصره خارج شد و نیروهای ارتش عراق ناچار به عقبنشینی از سوسنگرد و مناطق اطراف آن شدند.