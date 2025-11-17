رزمندگان اسلام در بیست و ششمین روز از آبان سال ۱۳۵۹ و دوران ۸ سال دفاع مقدس، موفق به آزادسازی سوسنگرد و بیرون راندن دشمن بعثی از خاک مقدس ایران اسلامی شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سوسنگرد در دو ماه ابتدایی جنگ دو مرحله مورد حمله نیرو‌های ارتش عراق درآمد. در مرحله اول در ۶ مهر ۱۳۵۹ اشغال شد، ولی به‌رغم مقاومت و مبارزه نیرو‌های ایرانی به طور کامل آزاد نشد.

در مرحله دوم در محاصره و در آستانه سقوط قرار گرفت که طی عملیات مشترکی با حضور ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیرو‌های مردمی در روز ۲۶ آبان ۱۳۵۹ از محاصره خارج شد و نیرو‌های ارتش عراق ناچار به عقب‌نشینی از سوسنگرد و مناطق اطراف آن شدند.