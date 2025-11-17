پخش زنده
امروز: -
مهلت ارسال آثار به رویداد ملی رسانهای «هما» تا پایان آبان ماه تمدید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ با توجه به استقبال گسترده هنرمندان، فعالان رسانهای و همچنین اعضا و داوطلبان جمعیت هلالاحمر، دبیرخانه نخستین رویداد رسانهای «هما» اعلام کرد که مهلت ارسال آثار تا تاریخ ۳۰ آبانماه جاری تمدید شده است.
این رویداد با هدف جمعآوری روایتهای تصویری، ویدئویی و شنیداری با محوریت مفاهیم همدلی، مقاومت و امید در دوران جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه ایران برگزار میشود.
آثار در سه قالب زیر پذیرفته میشوند:
۱. عکس و پوستر
۲. فیلمهای ۱۱۲ ثانیهای
۳. پادکست و نمایش رادیویی
بر اساس اعلام دبیرخانه، این رویداد بدون محدودیت سنی یا تعداد آثار برگزار میشود و جوایز نقدی ارزشمندی برای نفرات برتر هر بخش در نظر گرفته شده است:
نفر اول: ۳۰ میلیون تومان
نفر دوم: ۲۰ میلیون تومان
نفر سوم: ۱۰ میلیون تومان
دبیرخانه این رویداد در استان قزوین مستقر است و مراسم اختتامیه نیز در نیمه آذرماه ۱۴۰۴ در تهران برگزار خواهد شد.
هنرمندان و علاقهمندان تشویق شدهاند تا فرصت تمدید شده را غنیمت شمرده و آثار خود را تا پایان آبان ماه ارسال کنند.