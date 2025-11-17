پخش زنده
رئیس کل دادگستری خراسان شمالی گفت: خیران و ستاد دیه، زمینه آزادی ۴۰ زندانی در خراسان شمالی را فراهم کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ حجت الإسلام براتی زاده در آیین آزادی مددجویان یاد شده که همزمان با ایام فاطمیه در اداره کل زندانهای استان برگزار شد گفت: این اقدام به همت ستاد دیه استان و با جلب منابع مشارکتهای مردمی به ویژه حمایتهای مالی افراد خیر و نیکوکار انجام و طی آن تمهیدات لازم و زمینههای رهایی ۴۰ نفر از مددجویان استان از بند فراهم گردید تا این افراد طعم آزادی را بچشند و به آغوش گرم خانوادههای خود برگردند.
وی افزود: ۱۰ نفر از مرتکبین جرائم غیرعمدی و محکومین مالی در بند با تأمین مبلغ ۵۳۰ میلیون تومان و همچنین ۱۰ نفر از مرتکبین جرایم عمدی دارای رد مال پرداخت مبلغ ۵۶۹ میلیون تومان (از مجرای حمایتهای مالی مرکز نیکوکاری) از زندانهای استان آزاد شدند و این در حالی است که ۲۰ نفر دیگر نیز از ۴۰ مددجوی یاد شده، با استفاده از تأسیسات حقوقی و ارفاقات قانونی از مرخصی پایان حبس بهرهمند و از حبس رهایی یافتند.
مقام عالی قضایی استان همچنین از اعطای ۱۰ روز مرخصی به همه مددجویان واجد شرایط استان به مناسبت گرامیداشت دهه فاطمیه خبر داد.