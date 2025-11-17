به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ علیرضا کاظمی به مناسبت هفته کتاب و کتاب‌خوانی در پیامی اعلام کرد: هفته کتاب و کتاب‌خوانی، یادآور حقیقتی روشن است؛ این که هیچ جامعه‌ای بدون تکیه بر دانایی، اندیشه‌ورزی و فرهنگ مطالعه، راهی به‌سوی آینده‌ای روشن، پایدار و پیشرو نخواهد یافت. شعار امسال، «برای ایران بخوان»، نه صرفاً یک دعوت به مطالعه، بلکه فراخوانی برای ساختن آینده‌ای روشن‌تر بر پایه آگاهی، خرد و هویت فرهنگی ملت ایران است. نظام تعلیم و تربیت، بیش از هر نهاد دیگری مسئول پرورش نسل دانا و کتاب‌خوان است؛ نسلی که بتواند با چشم باز و ذهنی روشن در برابر چالش‌های زمانه بایستد. از این‌رو، توسعه کتاب‌خوانی در مدارس، تجهیز کتابخانه‌های آموزشی، و ترویج فرهنگ مطالعه در میان معلمان و دانش‌آموزان، از اولویت‌های جدی وزارت آموزش‌وپرورش در چارچوب برنامه هفتم توسعه است.

در سال جاری، انتشار مجموعه‌ای از کتاب‌های تازه درباره جنگ ۱۲روزه و روایت‌های انسانی آن، گامی ارزشمند در ثبت حقیقت، برای نسل جدید و تقویت سواد تاریخی و رسانه‌ای دانش‌آموزان بود و این آثار می‌توانند پلی باشند میان آگاهی، هم‌دلی و بصیرت نسل امروز برای ساختن فردایی مقتدر.

در این هفته خجسته، از همه معلمان، نویسندگان، کتابداران، فعالان حوزه نشر و همه کسانی که چراغ مطالعه را در دل مدارس و خانه‌های ایرانی روشن نگه می‌دارند، صمیمانه سپاسگزارم و امید آن‌دارم که با یاری هم بتوانیم «مدرسه» را از نو به خانه اندیشه و خرد تبدیل کنیم و برای ایران بخوانیم؛ برای آینده‌ای که باید ساخت.