به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ کاروان ۱۰ شهید گمنام که از دیشب با استقبال مردم شهید پرور استان در گلستان شهدا اصفهان حرکت خود را آغاز کرده است، صبح امروز به دهاقان رسید.

این کاروان پس از استقبال در سازمان امور زندان‌های استان اصفهان، عصر مهمان مردم شهرضا شد و شب هم شهر مبارکه با بوی این شهدای گمنام عطرآگین شد.

فردا سه‌شنبه ۲۷ آبان نیز مسیر حرکت کاروان در لنجان، نجف آباد و تیران و کرون ادامه می‌یابد و هر دو خودرو حامل پیکر‌های مطهر شهدا در نوبت‌های صبح، عصر و شب در همین شهر‌ها حضور خواهند داشت.

حرکت کاروان اهالی بهشت از سال ۱۴۰۰ با هدف زنده نگه‌داشتن یاد و راه شهیدان و پیوند دوباره مردم با ارزش‌های اصیل انقلاب اسلامی در استان اصفهان آغاز شد و امسال نیز از ۲۶ آبان تا سوم آذرماه برای پنجمین سال متوالی در شهرها، روستا‌ها و مراکز مختلف استان حضور پیدا می‌کند.

سال گذشته این کاروان با یک دستگاه تریلر و دو خودروی ارس حامل پیکر‌های مطهر شهدای گمنام، بیش از ۷ هزار کیلومتر در استان حرکت کرد و در ۲۹ شهرستان و ۱۵۰ نقطه شامل شهرها، روستاها، دانشگاه‌ها، مدارس و حتی زندان‌ها حضور یافت.

براساس برنامه‌ریزی‌ها این کاروان سوم آذرماه همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها در شهر اصفهان مورد استقبال مردم قرار می‌گیرد و با قافله عزاداری بدرقه خواهد شد.