به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان ؛ مدیر کل منابع طبیعی و بخیزداری گلستان گفت :در پی وقوع یک فقره آتش سوزی در عرصه های جنگلی بالادست روستای محمدآباد، موسوم به «سرگل» با تلاش مشترک نیروهای یگان حفاظت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مینودشت و مشارکت فعال جوامع محلی و همیاران طبیعت، حریق با موفقیت مهار و بطور کامل اطفا شد.

علی اصغر نیکویی افزود: در این عملیات همیاران طبیعت که در قالب گروه‌های ۱۱ نفره اطفای حریق محمدآباد ساماندهی شده بودند با بهره‌گیری از دو دستگاه تراکتور مجهز به سمپاش، نقش مؤثری در مهار و خاموش‌سازی آتش ایفا کردند.

وی گفت : حضور به‌موقع نیروهای عملیاتی و هماهنگی میان ماموران منابع طبیعی و مردم محلی، از گسترش آتش‌سوزی جلوگیری کرده و موجب کنترل کامل حریق شد.