به‌مناسبت روز کتاب و کتابخوانی، خانه فرهنگ ایران در پیشاور از دو اثر «تربیت دینی کودک» و «چهار عکس» رونمایی کرد؛ آثاری که در تقویت آموزش دینی و ترویج زبان و ادب فارسی در پاکستان نقش مهمی ایفا می‌کنند.

رونمایی همزمان از دو اثر ادبی و آموزشی ایران در پاکستان

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، مراسم ویژه روز کتاب و کتابخوانی در خانه فرهنگ ایران در پیشاور پاکستان با رونمایی از کتاب «تربیت دینی کودک» نوشته مرحوم آیت‌الله محیی‌الدین حائری شیرازی آغاز شد.

این کتاب با هدف ترویج مفاهیم تعلیم و تربیت دینی و گسترش علوم انسانی مبتنی بر اندیشه اسلام ناب معرفی شد و بر اساس نیاز مخاطبان پاکستانی به‌ویژه در ایالت خیبرپختونخوا انتخاب گردیده است.

این اثر اکنون به عنوان یکی از منابع آموزشی کارگاه «تربیت دینی فرزند» که توسط مؤسسه کرامت به صورت آنلاین برای مدیران و معلمان ایالت خیبر برگزار می‌شود، استفاده می‌گردد و نسخه‌هایی از آن به شرکت‌کنندگان این دوره آموزشی اهدا شد.

همچنین در برنامه‌ای دیگر از کتاب ادبی «چهار عکس» نوشته استاد فضل‌الله فانی رونمایی شد.

این اثر پژوهشی به مطالعه تطبیقی اشعار چهار شاعر برجسته سبک هندی شامل صائب تبریزی، غنی کشمیری، بیدل دهلوی و غالب دهلوی می‌پردازد و منتخبی از اشعار آنان را با حفظ وزن اصلی به صورت ترجمه منظوم از فارسی به اردو ارائه کرده است.

مسئول خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در سخنانی ضمن قدردانی از تلاش‌های فضل‌الله فانی تأکید کرد: این اثر نقش مهمی در احیا و ترویج زبان و ادب فارسی در پاکستان دارد.

وی همچنین با اشاره به جایگاه برجسته علامه اقبال لاهوری افزود: بر اساس تصمیم جدید، روز ۱۸ آبان در تقویم رسمی ایران به عنوان «روز علامه اقبال» نامگذاری خواهد شد.

وی اظهار داشت: خلق چنین آثار ارزشمندی توسط نویسنده جوانی همچون فضل‌الله فانی نویدبخش آینده‌ای روشن برای تقویت مطالعات ادبی و فرهنگی میان دو کشور است.