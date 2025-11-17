همزمان با سراسر کشور و در ایام شهادت حضرت زهرا (س) مراسم استقبال و تشییع هشت شهید گمنام امروز در خراسان شمالی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ پیکر مطهر چهار شهید ساعت ۱۵ امروز با حضور مردم قدرشناس تیتکانلو، تشییع و مراسم وداع با شهدا هم امشب در مسجد رضوی فاروج برگزار خواهد شد.

پیکر مطهر چهار شهید دیگر هشت سال دفاع مقدس هم ساعت ۱۵:۳۰ در ورودی شهر صفی آباد تشییع و مراسم وداع نیز امشب در مسجد صاحب الزمان صفی آباد برگزار خواهد شد.

این مراسم از شبکه اترک به صورت زنده پخش خواهد شد.