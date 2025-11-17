با برگزاری مسابقات پدل به میزبانی قطر تیم‌های قهرمان به ایستگاه آخر رسیدند و عطا فرحناک نماینده تبریز و رامتین رافعی از کرج در قالب تیم زیر ۱۶ سال سکوی قهرمانی را تصاحب کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، عطا و رامتین که بدون باخت به فینال رسیده بودند، پس از غلبه بر تیم پر قدرت امارات راهی فینال شدند.

در بازی پایانی نمایندگان ایران در مصاف با ترکیب محمد حمدان از قطر و ماریو اسپانیایی این بار با انگیزه مضاعف و بازی ستودنی بر حریفان خود غلبه کرده تا با شایستگی تمام بر سکوی قهرمانی بایستند.

نمایندگان ایران در چهار رده سنی بزرگسالان، امید، جوانان و زیر ۱۶ سال در این رقابت‌ها حضور داشتند.