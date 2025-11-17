کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: آسمان صاف تا کمی ابری همراه با گذر ابر و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجتبی حمزه نژاد، گفت: امروز ظهر شرایط جوی و دریایی پایداری در استان برقرار خواهد بود و از بعدازظهر امروز تا پایان پنجشنبه ۲۹ آبان، ناپایداری دریایی در بیشتر نقاط خلیج‌فارس پیش بینی می‌شود.

او افزود: دریا نیز در محدوده تنگه هرمز و دریای عمان آرام و برای تردد‌های دریایی مساعد خواهد بود و از بعدازظهر امروز افزایش باد‌های شمال غربی در خلیج فارس سبب مواج شدن خلیج فارس، فراساحل غرب تنگه هرمز و مناطق غربی و جنوبی جزایر کیش و لاوان خواهد شد.

حمزه نژاد خاطرنشان کرد: توصیه می‌شود در این مدت تمهیدات لازم برای تردد ایمن شناور‌ها در بنادرغربی استان در نظر گرفته شود و شناور‌های تجاری از تردد به مقاصد استان‌های خوزستان و بوشهر و کشور‌های حاشیه جنوبی خلیج فارس خودداری کنند.

او افزود: از لحاظ دمایی امروز و فردا نوسان دمایی تغییر چندانی نخواهد داشت و روز‌های پایانی هفته با کاهش رطوبت نسبی هوا، افزایش ۱ تا ۳ درجه‌ای دمای بیشینه در بیشتر نقاط استان پیش بینی می‌شود.