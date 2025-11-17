آتش سوزی آتش سوزی آتش سوزی آتش سوزی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ شهرام مومنی با اشاره به تماس مردمی مبنی بر حادثه انفجار و آتش سوزی یک خانه ویلایی ساعت ۵ صبح امروز در شهرک فجر رشت گفت: ۲۸ آتش‌نشان و افسر ارشد از ۳ ایستگاه با ۸ خودروی آتش نشانی به محل حادثه اعزام شدند و پس از ۲ ساعت تلاش، آتش را مهار کردند.

وی گفت: از آنجایی که پشت بام‌های به هم چسبیده، دیوار آتش بر نداشتند، تیم‌های آتش نشان به سرعت از چندین طرف از گسترش آتش سوزی جلوگیری کردند.

رییس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت با تاکید بر اینکه مقداری از پشت بام دو منزل مسکونی همجوار دچار آسیب جزئی شدند، ادامه داد: تحقیقات برای مشخص شدن علت دقیق انفجار در دست بررسی است.

شهرام مومنی به مصدومیت و سوختگی سه عضو یک خانواده در جریان انفجار و آتش سوزی منزل مسکونی اشاره کرد و گفت: مصدومان این حادثه یک مرد ۵۰ ساله، خانم ۳۰ ساله و دختر بچه ۱۰ ساله هستند که عوامل اورژانس آنها را برای ادامه روند درمانی به بیمارستان منتقل کردند.