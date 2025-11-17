

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، این رقابت‌ها در ورزشگاه کورمانبک برگزار شد و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:

* برنامه - سه شنبه ۲۷ آبان:

ایران - بحرین (ساعت ۱۲:۳۰)

- تیم امید ایران پیش از این با ۲ گل از امید روسیه و ۱ - ۲ از امید قرقیزستان شکست خورد.

قرقیزستان - روسیه

- تیم‌های امید روسیه و قرقیزستان با ۶ امتیاز اول و دوم هستند و تیم‌های امید بحرین و ایران بدون امتیاز در رده‌های سوم و چهارم جای گرفتند.