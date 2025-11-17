پخش زنده
رقابتهای فوتبال ۴ جانبه کمتر از ۲۳ سال جام ماناس فردا در شهر اوش قرقیزستان به پایان میرسد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، این رقابتها در ورزشگاه کورمانبک برگزار شد و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:
* برنامه - سه شنبه ۲۷ آبان:
ایران - بحرین (ساعت ۱۲:۳۰)
- تیم امید ایران پیش از این با ۲ گل از امید روسیه و ۱ - ۲ از امید قرقیزستان شکست خورد.
قرقیزستان - روسیه
- تیمهای امید روسیه و قرقیزستان با ۶ امتیاز اول و دوم هستند و تیمهای امید بحرین و ایران بدون امتیاز در ردههای سوم و چهارم جای گرفتند.